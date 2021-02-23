Главные новости дня: 22 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 февраля.
Моуринью во главе "Тоттенхэма" выдал худший старт в своей тренерской карьере.
"Спартак" близок к покупке Промеса за 7-8 миллионов евро.
"Ливерпуль" и "Севилья" могут обменяться вингерами.
Уткин прокомментировал пенальти в матче "Динамо" - "Спартак" за эпизод с рукой Мозеса.
В Испании подсчитали, какая сумма нужна "Реалу" для трансферов Мбаппе и Холанда.
Источник: "Реал" получал финансирование незаконным путем.
"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за продление аренды Мораты.
Три топ-клуба нацелились на де Хеа.
Девять игроков "Реала" пропустят матч с "Аталантой" в Лиге Чемпионов.
В Англии определили дату возвращения болельщиков на трибуны.
Четыре топ-клуба поборются за Агуэро.
Бывшего игрока "Реала" и сборной Германии обвиняют в ужасном преступлении.
Ферлан Менди: "В детстве мне могли ампутировать ногу".
"Ювентус" дома разгромил "Кротоне". У Роналду - дубль.
"Фиорентина" отметила усердную работу Кокорина на тренировке.
Все результаты 15-го тура УПЛ, 23-го тура Серии А, 24-го тура Ла Лиги и 25-го тура АПЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей.| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Осечки "Барселоны" и "Атлетико", "Реал" играет вторым составом, а "Севилья" уже в тройке: все результаты 24-го тура Ла Лиги
-
Голевая перестрелка в Бергамо, разгром в "миланском дерби" и осечка "Ромы": все результаты 23-го тура Серии А
-
Нобель Арустамян: "Еременко покинет "Ростов""
-
"Фиорентина" отметила усердную работу Кокорина на тренировке
-
Диего Коста может продолжить карьеру в "Сан-Паулу"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 февраля
-
Проблемы "Ливерпуля" продолжаются, в "Тоттенхэме" тоже спад, а "Манчестер Сити" снова победил: все результаты 25-го тура АПЛ
-
Осечки "Барселоны" и "Атлетико", "Реал" играет вторым составом, а "Севилья" уже в тройке: все результаты 24-го тура Ла Лиги
-
Голевая перестрелка в Бергамо, разгром в "миланском дерби" и осечка "Ромы": все результаты 23-го тура Серии А
-
"Кристал Пэлас" вырвал у "Брайтона" победу в концовке матча
-
"Севилья" на выезде одержала победу над "Осасуной"
-
2
"Ювентус" дома разгромил "Кротоне". У Роналду - дубль
-
Нобель Арустамян: "Еременко покинет "Ростов""
-
Винисиус хочет играть за "Реал" до конца карьеры
-
"Интер" и "Милан" поспорят за хавбека "Лилля"
-
1
"Фиорентина" отметила усердную работу Кокорина на тренировке
-
Моуринью признался, что в "Тоттенхэме" есть проблемы
-
1
Ферлан Менди: "В детстве мне могли ампутировать ногу"
-
Тухель высказался по поводу предстоящего матча с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
Игроки АПЛ будут сидеть на карантине 10 дней, после возвращения из-за границы
-
Диего Коста может продолжить карьеру в "Сан-Паулу"
-
Денис Колодин вошел в тренерский штаб клуба из Казахстана
-
1
"Заря" продолжает свою победную серию, "Шахтер" почти догнал "Динамо", а у "Мариуполя" затянулся спад: все результаты 15-го тура УПЛ
-
"Краснодар" взял защитника в аренду у "Монпелье"
-
Диего Симеоне оценил соперника в предстоящем матче Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18