Главные новости дня: 22 февраля

Теги ферлан мендиальваро моратадавид де хеажозе моуриньювасилий уткинкриштиану роналду

Главные новости дня: 22 февраляSoccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 февраля.

Моуринью во главе "Тоттенхэма" выдал худший старт в своей тренерской карьере.

"Спартак" близок к покупке Промеса за 7-8 миллионов евро.

"Ливерпуль" и "Севилья" могут обменяться вингерами.

Уткин прокомментировал пенальти в матче "Динамо" - "Спартак" за эпизод с рукой Мозеса.

В Испании подсчитали, какая сумма нужна "Реалу" для трансферов Мбаппе и Холанда.

Источник: "Реал" получал финансирование незаконным путем.

"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за продление аренды Мораты.

Три топ-клуба нацелились на де Хеа.

Девять игроков "Реала" пропустят матч с "Аталантой" в Лиге Чемпионов.

В Англии определили дату возвращения болельщиков на трибуны.

Четыре топ-клуба поборются за Агуэро.

Бывшего игрока "Реала" и сборной Германии обвиняют в ужасном преступлении.

Ферлан Менди: "В детстве мне могли ампутировать ногу".

"Ювентус" дома разгромил "Кротоне". У Роналду - дубль.

"Фиорентина" отметила усердную работу Кокорина на тренировке.

Все результаты 15-го тура УПЛ, 23-го тура Серии А, 24-го тура Ла Лиги и 25-го тура АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей.| http://soccernews.ru
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Проблемы "Ливерпуля" продолжаются, в "Тоттенхэме" тоже спад, а "Манчестер Сити" снова победил: все результаты 25-го тура АПЛ

Проблемы "Ливерпуля" продолжаются, в "Тоттенхэме" тоже спад, а "Манчестер Сити" снова победил: все результаты 25-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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