Главные новости дня: 22 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 февраля.

Моуринью во главе "Тоттенхэма" выдал худший старт в своей тренерской карьере.

"Спартак" близок к покупке Промеса за 7-8 миллионов евро.

"Ливерпуль" и "Севилья" могут обменяться вингерами.

Уткин прокомментировал пенальти в матче "Динамо" - "Спартак" за эпизод с рукой Мозеса.

В Испании подсчитали, какая сумма нужна "Реалу" для трансферов Мбаппе и Холанда.

Источник: "Реал" получал финансирование незаконным путем.

"Ювентус" готов заплатить крупную сумму за продление аренды Мораты.

Три топ-клуба нацелились на де Хеа.

Девять игроков "Реала" пропустят матч с "Аталантой" в Лиге Чемпионов.

В Англии определили дату возвращения болельщиков на трибуны.

Четыре топ-клуба поборются за Агуэро.

Бывшего игрока "Реала" и сборной Германии обвиняют в ужасном преступлении.

Ферлан Менди: "В детстве мне могли ампутировать ногу".

"Ювентус" дома разгромил "Кротоне". У Роналду - дубль.

"Фиорентина" отметила усердную работу Кокорина на тренировке.

Все результаты 15-го тура УПЛ, 23-го тура Серии А, 24-го тура Ла Лиги и 25-го тура АПЛ.