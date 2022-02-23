Главные новости дня: 22 февраля

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Главные новости дня: 22 февраля

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 22 февраля.

Cостоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Челси" на своем поле обыграл "Лилль", "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом". 

УЕФА не планирует отбирать у Санкт-Петербурга финал Лиги Чемпионов из-за признания ДНР и ЛНР.

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью получил наказание за жест в адрес арбитра.

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала хочет перейти в "Барселону". 

Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович установил сразу два рекорда Лиги чемпионов.

ФИФА отреагировала на информацию о возможном переносе места проведения матча Россия - Польша.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не покинет клуб зимой.

На Украине сожгли автомобиль директора футбольного клуба.

Здоровье форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда стало поводом для беспокойства "Реала" и "Барселоны".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Успех "Челси", упущенная победа "Ювентуса": результаты 1/8 финала Лиги чемпионов 22 февраля

Успех "Челси", упущенная победа "Ювентуса": результаты 1/8 финала Лиги чемпионов 22 февраля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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