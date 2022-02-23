Главные новости дня: 22 февраля
Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 22 февраля.
Cостоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Челси" на своем поле обыграл "Лилль", "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом".
УЕФА не планирует отбирать у Санкт-Петербурга финал Лиги Чемпионов из-за признания ДНР и ЛНР.
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью получил наказание за жест в адрес арбитра.
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала хочет перейти в "Барселону".
Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович установил сразу два рекорда Лиги чемпионов.
ФИФА отреагировала на информацию о возможном переносе места проведения матча Россия - Польша.
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не покинет клуб зимой.
На Украине сожгли автомобиль директора футбольного клуба.
Здоровье форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда стало поводом для беспокойства "Реала" и "Барселоны".
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Главные новости дня: 22 февраля
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18