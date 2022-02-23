Главные новости дня: 22 февраля

Фото: инстаграм "Вильярреала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 22 февраля.

Cостоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Челси" на своем поле обыграл "Лилль", "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом".

УЕФА не планирует отбирать у Санкт-Петербурга финал Лиги Чемпионов из-за признания ДНР и ЛНР.

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью получил наказание за жест в адрес арбитра.

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала хочет перейти в "Барселону".

Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович установил сразу два рекорда Лиги чемпионов.

ФИФА отреагировала на информацию о возможном переносе места проведения матча Россия - Польша.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не покинет клуб зимой.

На Украине сожгли автомобиль директора футбольного клуба.

Здоровье форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда стало поводом для беспокойства "Реала" и "Барселоны".

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