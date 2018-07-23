Главные новости дня: 22 июля

22 июля было много интересных новостей.

"Барселона" ищет вратаря на замену Силлессену.

Клопп больше не против дорогих трансферов.

"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с Мартиалем.

"Арсеналу" мало Лено и клуб хочет купить еще и Зоммера.

"Локомотив" собирается арендовать игрока ПСЖ.

"Челси" решил не продавать "Реалу" Азара.

"Барселона" может купить Черышева.

ПСЖ хочет купить Пьянича и думает отдать за него Рабьо.

Также Пьянич по-прежнему интересен "Барселоне".

Но Пьянич также нужен и "Манчестер Сити".

Ковачич потребовал "Реал" продать его в другой клуб.

"Челси" может купить вратаря сборной Англии.

"Баварии" понадобился Ракитич.

"Реал" хочет купить Дибалу.

"Ювентус" может подписать Давида Луиза и Милинковича-Савича.

Головин может помочь переходу Виллиана в "Барселону".

"Челси" и "Реал" могут совершить суперобмен.

"Барселона" сделала отличное предложение "Челси" по Виллиану.

Куртуа близок к переходу в "Реал".

Диего Коста активно отдыхает в Бразилии.

"Ювентусу" понадобился игрок "Порту".

Озил завершил карьеру в сборной Германии.

"Милан" хочет купить Игуаина.

"Ювентус" не взял Роналду и Дибалу на турнир в США.

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