Главные новости дня: 22 июля

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Главные новости дня: 22 июля

22 июля было много интересных новостей.

"Барселона" ищет вратаря на замену Силлессену.

Клопп больше не против дорогих трансферов.

"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с Мартиалем.

"Арсеналу" мало Лено и клуб хочет купить еще и Зоммера.

"Локомотив" собирается арендовать игрока ПСЖ.

"Челси" решил не продавать "Реалу" Азара.

"Барселона" может купить Черышева.

ПСЖ хочет купить Пьянича и думает отдать за него Рабьо

Также Пьянич по-прежнему интересен "Барселоне".

Но Пьянич также нужен и "Манчестер Сити".

Ковачич потребовал "Реал" продать его в другой клуб.

"Челси" может купить вратаря сборной Англии.

"Баварии" понадобился Ракитич.

"Реал" хочет купить Дибалу.

"Ювентус" может подписать Давида Луиза и Милинковича-Савича.

Головин может помочь переходу Виллиана в "Барселону".

"Челси" и "Реал" могут совершить суперобмен.

"Барселона" сделала отличное предложение "Челси" по Виллиану.

Куртуа близок к переходу в "Реал".

Диего Коста активно отдыхает в Бразилии.

"Ювентусу" понадобился игрок "Порту".

Озил завершил карьеру в сборной Германии.

"Милан" хочет купить Игуаина.

"Ювентус" не взял Роналду и Дибалу на турнир в США

Вот и все на сегодня, а завтра Вас ждет еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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