Главные новости дня: 22 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 июля.

Главной новостью дня стали жеребьевки квалификационных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. "Краснодар" получил в соперники португальский "Порту", "Спартак" и тульский "Арсенал" также узнали своих соперников.

Мадридский "Реал" по-прежнему хочет избавиться от нападающего Гарета Бэйла. За форварда борются три китайских клуба.

"Спартак" расстался с алжирским полузащитником Софианом Ханни, который перешел в катарскую "Аль-Гарафу".

Московское "Динамо" может сменить тренера и выбирает между Бердыевым и Каррерой.

Звездный футболист английской Премьер-лиги хочет совершить каминг-аут.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси порадовал мальчика, сыграв с ним в футбол.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду наконец-то может вздохнуть спокойно. С него сняли обвинения в изнасиловании.

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович нанес сопернику травму головы.

Forbes назвал топ-50 самых дорогих спортивных клубов в мире.

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