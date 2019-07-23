Главные новости дня: 22 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 июля.
Главной новостью дня стали жеребьевки квалификационных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. "Краснодар" получил в соперники португальский "Порту", "Спартак" и тульский "Арсенал" также узнали своих соперников.
Мадридский "Реал" по-прежнему хочет избавиться от нападающего Гарета Бэйла. За форварда борются три китайских клуба.
"Спартак" расстался с алжирским полузащитником Софианом Ханни, который перешел в катарскую "Аль-Гарафу".
Московское "Динамо" может сменить тренера и выбирает между Бердыевым и Каррерой.
Звездный футболист английской Премьер-лиги хочет совершить каминг-аут.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси порадовал мальчика, сыграв с ним в футбол.
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду наконец-то может вздохнуть спокойно. С него сняли обвинения в изнасиловании.
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович нанес сопернику травму головы.
Forbes назвал топ-50 самых дорогих спортивных клубов в мире.
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Роналду избежал обвинений в изнасиловании американки
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"Спартак" нацелился на форварда "Шахтера"
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8 футбольных клубов вошли в топ-50 рейтинга Forbes самых дорогих спортивных команд
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11-летний мальчик остался в восторге о дне, проведенном в компании Месси и его детей
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Звезда АПЛ хочет признаться в гомосексуальности
Лента новостей
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Главные новости дня: 22 июля
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1
Бывшая проститутка извинилась перед женой Руни за секс с Уэйном
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Форвард "Тоттенхэма" перейдет в мексиканский клуб
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1
Вратарь "Манчестер Сити" организовал благотворительный матч и собрал сотни килограммов еды для нуждающихся
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Испанская федерация футбола продает место в третьем дивизионе
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"Фенербахче" продал Элмаса в "Наполи" за 15 миллионов евро
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"Бавария" не продаст Алабу "Барселоне"
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Инс оценил вероятность возможного перехода Бэйла в "Ливерпуль"
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1
Тренер "Бернли": "Гей-футболист в раздевалке - это не проблема"
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"Реал" может купить Погба, если продаст двух игроков
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Месси в 10-й раз подпишет контракт с "Барселоной"
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"Сампдория" близка к трансферу хавбека "Зенита"
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"Интер" предложил "Манчестер Юнайтед" два варианта по трансферу Лукаку
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Ибрагимовичу грозит серьезное наказание в МЛС
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Российские судьи получили назначения на матчи Лиги Европы
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Роналду избежал обвинений в изнасиловании американки
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"Аякс" проиграл греческому клубу в товарищеском матче
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"Арсенал" ведет переговоры по трансферу форварда "Ювентуса"
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Ибрагимович проломил череп сопернику в матче МЛС
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"Спартак" нацелился на форварда "Шахтера"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16