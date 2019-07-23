Главные новости дня: 22 июля

Теги спартак москвакраснодарлионель мессиреал мадридкриштиану роналду

Главные новости дня: 22 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 июля.

Главной новостью дня стали жеребьевки квалификационных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. "Краснодар" получил в соперники португальский "Порту", "Спартак" и тульский "Арсенал" также узнали своих соперников.

Мадридский "Реал" по-прежнему хочет избавиться от нападающего Гарета Бэйла. За форварда борются три китайских клуба.

"Спартак" расстался с алжирским полузащитником Софианом Ханни, который перешел в катарскую "Аль-Гарафу".

Московское "Динамо" может сменить тренера и выбирает между Бердыевым и Каррерой.

Звездный футболист английской Премьер-лиги хочет совершить каминг-аут.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси порадовал мальчика, сыграв с ним в футбол.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду наконец-то может вздохнуть спокойно. С него сняли обвинения в изнасиловании.

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович нанес сопернику травму головы.

Forbes назвал топ-50 самых дорогих спортивных клубов в мире.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Месси в 10-й раз подпишет контракт с "Барселоной"

Месси в 10-й раз подпишет контракт с "Барселоной"

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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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