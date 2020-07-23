Главные новости дня: 22 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 июля.

"Краснодар" разгромил "Ахмат" и отправился в квалификацию ЛЧ, ЦСКА обыграл "Тамбов" и сыграет в Лиге Европы.

"Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом".

"Спартак" в гостях обыграл "Рубин".

"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Челси".

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" и вышел на третье место АПЛ.

"Химки" примут участие в РПЛ.

Сердар Азмун - лучший бомбардир РПЛ сезона 2019/20.

Артем Дзюба - лучший ассистент РПЛ сезона 2019/20.

Криштиану Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории футбола.

Стало известно, за сколько ЦСКА готов отпустить Николу Влашича.

Подростки, отрезавшие голову алюминиевой фигуре Дзюбы, заплатят 500 рублей штрафа.

Александр Кокорин может перейти в "Спартак".

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