Главные новости дня: 22 июля

Теги александр кокоринхимкикриштиану роналдуспартак москваливерпуль

Главные новости дня: 22 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 июля.

"Краснодар" разгромил "Ахмат" и отправился в квалификацию ЛЧ, ЦСКА обыграл "Тамбов" и сыграет в Лиге Европы.

"Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом".

"Спартак" в гостях обыграл "Рубин".

"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Челси".

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" и вышел на третье место АПЛ.

"Химки" примут участие в РПЛ.

Сердар Азмун - лучший бомбардир РПЛ сезона 2019/20.

Артем Дзюба - лучший ассистент РПЛ сезона 2019/20.

Криштиану Роналду вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории футбола.

Стало известно, за сколько ЦСКА готов отпустить Николу Влашича.

Подростки, отрезавшие голову алюминиевой фигуре Дзюбы, заплатят 500 рублей штрафа.

Александр Кокорин может перейти в "Спартак".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Челси"

"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Челси"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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