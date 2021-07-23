Главные новости дня: 22 июля

Фото: твиттер "Сочи"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 22 июля.

"Сочи" разгромил "Кешлю" в матче квалификации Лиги конференций.

Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020.

ЦСКА подтвердил заключение нового контракта с Аланом Дзагоевым.

АПЛ в 2022 году вернётся на "Матч ТВ".

Лионель Месси подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт.

"Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку.

"Челси" предложили вернуть Эдена Азара.

"Манчестер Сити" может предложить "Барселоне" несколько основных игроков для обмена.

Жорди Альба отказался идти на сокращение зарплаты в "Барселоне".

Килиан Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ и собирается уйти в конце сезона.

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