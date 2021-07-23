Главные новости дня: 22 июля
Фото: твиттер "Сочи"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 22 июля.
"Сочи" разгромил "Кешлю" в матче квалификации Лиги конференций.
Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020.
ЦСКА подтвердил заключение нового контракта с Аланом Дзагоевым.
АПЛ в 2022 году вернётся на "Матч ТВ".
Лионель Месси подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт.
"Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку.
"Челси" предложили вернуть Эдена Азара.
"Манчестер Сити" может предложить "Барселоне" несколько основных игроков для обмена.
Жорди Альба отказался идти на сокращение зарплаты в "Барселоне".
Килиан Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ и собирается уйти в конце сезона.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Стало известно, сколько болельщиков "Спартака" смогут посетить матч с "Рубином"
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Эриксен может уйти из "Интера" из-за проблем с сердцем
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Главные новости дня: 22 июля
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Лапорта о Месси: "Есть проблема с финансовым фэйр-плей, но мы уверены, что решим ее"
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Депай: "Барселоне" отказать невозможно"
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Витория поделился мнением о первых неделях работы в "Спартаке"
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Иосифов дебютировал за "Вильярреал"
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"Тоттенхэм" согласовал контракт с Ромеро
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"Локомотив" не обладает информацией о допуске зрителей на матч с "Арсеналом"
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Вейналдум снова объяснил, почему выбрал ПСЖ, а не "Барселону"
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Педро может покинуть "Рому" из-за Моуринью
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В "Болонье" прокомментировали слухи об интересе к Дивееву
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18