Главные новости дня: 22 июля

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Главные новости дня: 22 июляФото: твиттер "Сочи"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 22 июля.

"Сочи" разгромил "Кешлю" в матче квалификации Лиги конференций.

Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020.

ЦСКА подтвердил заключение нового контракта с Аланом Дзагоевым.

АПЛ в 2022 году вернётся на "Матч ТВ".

Лионель Месси подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт.

"Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку.

"Челси" предложили вернуть Эдена Азара.

"Манчестер Сити" может предложить "Барселоне" несколько основных игроков для обмена.

Жорди Альба отказался идти на сокращение зарплаты в "Барселоне".

Килиан Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ и собирается уйти в конце сезона.

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Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ и собирается уйти в конце сезона

Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ и собирается уйти в конце сезона

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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