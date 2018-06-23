Главные новости дня: 22 июня

В пятницу, 22 июня, прошёл девятый день Чемпионата Мира 2018 года. Календарь предусматривал три матча и открывали программу сборные Бразилии и Коста-Рики. Вопреки ожиданиям Кейлор Навас и его менее звёздные партнёры дали настоящий бой "селесао". В итоге подопечные Тите сумели добиться победы только в компенсированное время. Лучшим игроком встречи был признан Филиппе Коутиньо. Также рекомендуем посмотреть, как наставник бразильцев дал волю эмоциям после первого гола своей команды в этом матче.

Отчёт о матче Бразилия - Коста-Рика

Видеообзор матча Бразилия - Коста-Рика

Далее нас ожидала битва между сборными Исландии и Нигерии. Скандинавы не удивили "суперорлов" и те благодаря дублю Ахмеда Мусы вернулись в борьбу за выход в плей-офф мундиаля. Кстати именно экс-игрок ЦСКА выбран ФИФА лучшим в матче.

Отчёт о матче Нигерия - Исландия

Видеообзор матча Нигерия - Исландия

А завершал программу игрового дня поединок Сербии и Швейцарии. Балканцы быстро вышли вперёд, но это сыграло с ними злую шутку - подопечные Владимира Петковича успели не только отыграться, но и вырвать победу. Автор решающего гола Джердан Шакири признан лучшим игроком матча.

Отчёт о матче Сербия - Швейцария

Видеообзор матча Сербия - Швейцария

Не утихали страсти и вокруг сборной Аргентины. Так, игроки потребовали немедленного увольнения главного тренера Хорхе Сампаоли, но аргентинская федерация футбола решила дать наставнику доработать до конца ЧМ-2018. Впрочем, потом придётся заплатить ему за досрочное расторжение контракта кругленькую сумму. Покинуть сборную могут и ряд футболистов, в том числе Лионель Месси, испытывающий психологические проблемы. Есть в этой истории и место трагедии - один из фанатов "альбиселесте" был настолько разочарован игрой любимой команды, что решил покончить жизнь самоубийством.

Был насыщен событиями день и в российском футболе. Появилось расписание первого тура РФПЛ, стало известно о реформе Кубка России, "Анжи" официально вернулся в высший дивизион, а ЦСКА подписал ещё одного новичка.

Много трансферов состоялось и в Европе. К примеру, "Реал" объявил о приобретении украинского вратаря и сыновей Эйдура Гудьонсена, наконец завершилась сага с переходом Джастина Клюйверта в "Рому", а Срна теперь официально является игроком "Кальяри". Также стоит выделить продление контракта между "Атлетико" и Хуанфраном.

Ну и пара слов о слухах. Миралем Пьянич своими действиями однозначно намекает на свой скорый переход в "Барселону" - то в аэропорту появится в футболке "сине-гранатовых", то внезапно посетит музей каталонского клуба.

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