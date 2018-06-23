Главные новости дня: 22 июня
В пятницу, 22 июня, прошёл девятый день Чемпионата Мира 2018 года. Календарь предусматривал три матча и открывали программу сборные Бразилии и Коста-Рики. Вопреки ожиданиям Кейлор Навас и его менее звёздные партнёры дали настоящий бой "селесао". В итоге подопечные Тите сумели добиться победы только в компенсированное время. Лучшим игроком встречи был признан Филиппе Коутиньо. Также рекомендуем посмотреть, как наставник бразильцев дал волю эмоциям после первого гола своей команды в этом матче.
Отчёт о матче Бразилия - Коста-Рика
Видеообзор матча Бразилия - Коста-Рика
Далее нас ожидала битва между сборными Исландии и Нигерии. Скандинавы не удивили "суперорлов" и те благодаря дублю Ахмеда Мусы вернулись в борьбу за выход в плей-офф мундиаля. Кстати именно экс-игрок ЦСКА выбран ФИФА лучшим в матче.
Отчёт о матче Нигерия - Исландия
Видеообзор матча Нигерия - Исландия
А завершал программу игрового дня поединок Сербии и Швейцарии. Балканцы быстро вышли вперёд, но это сыграло с ними злую шутку - подопечные Владимира Петковича успели не только отыграться, но и вырвать победу. Автор решающего гола Джердан Шакири признан лучшим игроком матча.
Отчёт о матче Сербия - Швейцария
Видеообзор матча Сербия - Швейцария
Не утихали страсти и вокруг сборной Аргентины. Так, игроки потребовали немедленного увольнения главного тренера Хорхе Сампаоли, но аргентинская федерация футбола решила дать наставнику доработать до конца ЧМ-2018. Впрочем, потом придётся заплатить ему за досрочное расторжение контракта кругленькую сумму. Покинуть сборную могут и ряд футболистов, в том числе Лионель Месси, испытывающий психологические проблемы. Есть в этой истории и место трагедии - один из фанатов "альбиселесте" был настолько разочарован игрой любимой команды, что решил покончить жизнь самоубийством.
Был насыщен событиями день и в российском футболе. Появилось расписание первого тура РФПЛ, стало известно о реформе Кубка России, "Анжи" официально вернулся в высший дивизион, а ЦСКА подписал ещё одного новичка.
Много трансферов состоялось и в Европе. К примеру, "Реал" объявил о приобретении украинского вратаря и сыновей Эйдура Гудьонсена, наконец завершилась сага с переходом Джастина Клюйверта в "Рому", а Срна теперь официально является игроком "Кальяри". Также стоит выделить продление контракта между "Атлетико" и Хуанфраном.
Ну и пара слов о слухах. Миралем Пьянич своими действиями однозначно намекает на свой скорый переход в "Барселону" - то в аэропорту появится в футболке "сине-гранатовых", то внезапно посетит музей каталонского клуба.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Нигерия
|2
|3
|3
|Исландия
|2
|1
|4
|Аргентина
|2
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0