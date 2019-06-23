Главные новости дня: 22 июня

Теги бразилияспартак москвабарселонакриштиану роналдунеймарродриго бекао

Главные новости дня: 22 июня

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 22 июня.

Сначала о наиболее интересных результатах игрового дня.

Бразилия и Венесуэла пробились в плей-офф Кубка Америки-2019

Сборные Италии и Испании стали первыми участниками плей-офф молодёжного Евро-2019

Сборная Нигерии стартовала в Кубке Африки с тяжёлой победой над Бурунди

"Спартак" в первом товарищеском матче сезона разгромил "Сочи"

Теперь выделим официальные сделки, которые состоялись в субботу.

Ди Франческо возглавил "Сампдорию"

"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бентанкуром

Далее самые интересные слухи европейского трансферного рынка.

Игрок ЦСКА Бекао может перейти в "Наполи"

"Локомотив" готов купить игрока "Галатасарая" Линнеса за 6 миллионов евро

"Зенит" сделал предложение по вингеру сборной Нигерии

"Барселона" рассчитывает до конца лета купить и Неймара, и Гризманна

Болельщики "Барселоны" выступили против возвращения Неймара

"Барселона" вышла из гонки за де Лигтом

И напоследок ещё пара горячих новостей.

Федун потратил на "Спартак" 2 миллиарда долларов

Сарри встретился с Роналду, чтобы обсудить планы на следующий сезон. Есть основания полагать, что португалец изменит позицию на поле.

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Сборные Италии и Испании стали первыми участниками плей-офф молодёжного Евро-2019

Сборные Италии и Испании стали первыми участниками плей-офф молодёжного Евро-2019

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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