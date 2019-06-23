Главные новости дня: 22 июня

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 22 июня.

Сначала о наиболее интересных результатах игрового дня.

Бразилия и Венесуэла пробились в плей-офф Кубка Америки-2019

Сборные Италии и Испании стали первыми участниками плей-офф молодёжного Евро-2019

Сборная Нигерии стартовала в Кубке Африки с тяжёлой победой над Бурунди

"Спартак" в первом товарищеском матче сезона разгромил "Сочи"

Теперь выделим официальные сделки, которые состоялись в субботу.

Ди Франческо возглавил "Сампдорию"

"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бентанкуром

Далее самые интересные слухи европейского трансферного рынка.

Игрок ЦСКА Бекао может перейти в "Наполи"

"Локомотив" готов купить игрока "Галатасарая" Линнеса за 6 миллионов евро

"Зенит" сделал предложение по вингеру сборной Нигерии

"Барселона" рассчитывает до конца лета купить и Неймара, и Гризманна

Болельщики "Барселоны" выступили против возвращения Неймара

"Барселона" вышла из гонки за де Лигтом

И напоследок ещё пара горячих новостей.

Федун потратил на "Спартак" 2 миллиарда долларов

Сарри встретился с Роналду, чтобы обсудить планы на следующий сезон. Есть основания полагать, что португалец изменит позицию на поле.

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