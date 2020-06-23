Главные новости дня: 22 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 июня.

В 27-м туре чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Болонью". Криштиану Роналду забил.

В 30-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Бернли".

Готовить ЦСКА к матчу 24-го тура РПЛ с "Динамо" будет Сергей Овчинников.

В "Уфе" подтвердили информацию о возможном заражении коронавирусом в команде.

Суд увеличил алименты, которые выплачивает хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов бывшей жене.

Наставник "Реала" Зинедин Зидан вышел на второе место по числу побед в истории королевского клуба.

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин похвастался защитной маской из крокодиловой кожи.

"Барселона" готова продать Усмана Дембеле этим летом.

В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Колос". В матче было назначено четыре пенальти.

Футболист ПСЖ приехал на тренировку на дорогущем автомобиле.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru