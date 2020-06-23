Главные новости дня: 22 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 июня.
В 27-м туре чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Болонью". Криштиану Роналду забил.
В 30-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Бернли".
Готовить ЦСКА к матчу 24-го тура РПЛ с "Динамо" будет Сергей Овчинников.
В "Уфе" подтвердили информацию о возможном заражении коронавирусом в команде.
Суд увеличил алименты, которые выплачивает хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов бывшей жене.
Наставник "Реала" Зинедин Зидан вышел на второе место по числу побед в истории королевского клуба.
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин похвастался защитной маской из крокодиловой кожи.
"Барселона" готова продать Усмана Дембеле этим летом.
В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Колос". В матче было назначено четыре пенальти.
Футболист ПСЖ приехал на тренировку на дорогущем автомобиле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18