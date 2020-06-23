Главные новости дня: 22 июня

Теги ювентусманчестер ситиуфаалександр кокориндмитрий тарасов

Главные новости дня: 22 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 июня.

В 27-м туре чемпионата Италии "Ювентус" обыграл "Болонью". Криштиану Роналду забил.

В 30-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Бернли".

Готовить ЦСКА к матчу 24-го тура РПЛ с "Динамо" будет Сергей Овчинников.

В "Уфе" подтвердили информацию о возможном заражении коронавирусом в команде.

Суд увеличил алименты, которые выплачивает хавбек "Рубина" Дмитрий Тарасов бывшей жене. 

Наставник "Реала" Зинедин Зидан вышел на второе место по числу побед в истории королевского клуба.

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин похвастался защитной маской из крокодиловой кожи. 

"Барселона" готова продать Усмана Дембеле этим летом.

В матче 27-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло "Колос". В матче было назначено четыре пенальти.

Футболист ПСЖ приехал на тренировку на дорогущем автомобиле.

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В "Уфе" подтвердили информацию о возможном заражении коронавирусом в команде

В "Уфе" подтвердили информацию о возможном заражении коронавирусом в команде

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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