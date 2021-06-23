Главные новости дня: 22 июня

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Главные новости дня: 22 июня

Фото: твиттер Евроспорта/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 22 июня.

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы в группе D. Англия добилась победы над Чехией, а Хорватия победила Шотландию. 

Стали известны 10 участников 1/8 финала Евро-2020.

Английский тренер Харри Реднапп заявил, что он готов возглавить сборную России.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет сменить клуб.

"Интер" объявил о трансфере турецкого плеймейкера Хакана Чалханоглу.

Уругвайский футболист "Милана" Диего Лаксальт продолжит карьеру в московском "Динамо".

Футболист "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле будет прооперирован из-за травмы. Сроки восстановления могут оказаться очень длинными.

Капитан сборной России Артём Дзюба в нелицеприятной форме ответил на вопрос журналиста после прилёта из Копенгагена в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вылет национальной команды с Евро-2020.

Наставник сборной России Станислав Черчесов может в ближайшее время покинуть занимаемый пост.

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко спровоцировал конфликт с телекомментатором Дмитрием Губерниевым.

Совет директоров московского "Спартака" официально прокомментировал высказывания Заремы Салиховой.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Успехи Англии и Хорватии: все результаты Евро-2020 22 июня

Успехи Англии и Хорватии: все результаты Евро-2020 22 июня

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
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8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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