Главные новости дня: 22 июня
Фото: твиттер Евроспорта/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 22 июня.
Состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы в группе D. Англия добилась победы над Чехией, а Хорватия победила Шотландию.
Стали известны 10 участников 1/8 финала Евро-2020.
Английский тренер Харри Реднапп заявил, что он готов возглавить сборную России.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет сменить клуб.
"Интер" объявил о трансфере турецкого плеймейкера Хакана Чалханоглу.
Уругвайский футболист "Милана" Диего Лаксальт продолжит карьеру в московском "Динамо".
Футболист "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле будет прооперирован из-за травмы. Сроки восстановления могут оказаться очень длинными.
Капитан сборной России Артём Дзюба в нелицеприятной форме ответил на вопрос журналиста после прилёта из Копенгагена в Москву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вылет национальной команды с Евро-2020.
Наставник сборной России Станислав Черчесов может в ближайшее время покинуть занимаемый пост.
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко спровоцировал конфликт с телекомментатором Дмитрием Губерниевым.
Совет директоров московского "Спартака" официально прокомментировал высказывания Заремы Салиховой.
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Главные новости дня: 22 июня
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Хорватия обыграла Шотландию и вышла в 1/8 финала Евро-2020
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18