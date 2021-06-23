Главные новости дня: 22 июня

Фото: твиттер Евроспорта/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 22 июня.

Состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы в группе D. Англия добилась победы над Чехией, а Хорватия победила Шотландию.

Стали известны 10 участников 1/8 финала Евро-2020.

Английский тренер Харри Реднапп заявил, что он готов возглавить сборную России.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе хочет сменить клуб.

"Интер" объявил о трансфере турецкого плеймейкера Хакана Чалханоглу.

Уругвайский футболист "Милана" Диего Лаксальт продолжит карьеру в московском "Динамо".

Футболист "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле будет прооперирован из-за травмы. Сроки восстановления могут оказаться очень длинными.

Капитан сборной России Артём Дзюба в нелицеприятной форме ответил на вопрос журналиста после прилёта из Копенгагена в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вылет национальной команды с Евро-2020.

Наставник сборной России Станислав Черчесов может в ближайшее время покинуть занимаемый пост.

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко спровоцировал конфликт с телекомментатором Дмитрием Губерниевым.

Совет директоров московского "Спартака" официально прокомментировал высказывания Заремы Салиховой.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru