Главные новости дня: 22 марта
Soccernews.ru подводит итоги пятницы, 22 марта.
Главным событием дня стали матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Действующий чемпион Европы сборная Португалии сыграла вничью с Украиной.
Сборная Англии на своем поле встречалась с Чехией и легко победила соперника со счетом 5:0. Чемпион мира-2018 сборная Франции выиграла у Молдовы.
Остальные результаты дня можно посмотреть здесь.
Сборная Аргентины в товарищеском матче сенсационно проиграла Венесуэле. Не помог даже вернувшийся в состав Лионель Месси.
ПСЖ намерен переманить хавбека "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреру.
Защитник "Аякса" Матейс де Лигт хочет перейти только в "Барселону".
Мадридский "Реал" всерьез нацелен на Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.
Защитник "Реала" Рафаэль Варан неожиданно захотел сменить клуб.
Голкипера "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа назвал себя одним из лучших в мире.
Бывший игрок "Спартака" Алекс Мескини решил завершить карьеру.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|28
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
|14
|Леганес
|28
|33
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22