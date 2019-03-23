Главные новости дня: 22 марта

Soccernews.ru подводит итоги пятницы, 22 марта.

Главным событием дня стали матчи 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Действующий чемпион Европы сборная Португалии сыграла вничью с Украиной.

Сборная Англии на своем поле встречалась с Чехией и легко победила соперника со счетом 5:0. Чемпион мира-2018 сборная Франции выиграла у Молдовы.

Остальные результаты дня можно посмотреть здесь.

Сборная Аргентины в товарищеском матче сенсационно проиграла Венесуэле. Не помог даже вернувшийся в состав Лионель Месси.

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Защитник "Аякса" Матейс де Лигт хочет перейти только в "Барселону".

Мадридский "Реал" всерьез нацелен на Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно.

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Голкипера "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа назвал себя одним из лучших в мире.

Бывший игрок "Спартака" Алекс Мескини решил завершить карьеру.

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