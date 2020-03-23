Главные новости дня: 22 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 марта.

"Барселона" намерена купить защитника в летнее трансферное окно. В списке целей каталонцев игроки обороны "Вильярреала" и "Манчестер Сити".

При этом "Барселона" собирается продать нападающего Антуана Гризманна.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал вклад в борьбу с коронавирусом.

Бразильская модель устроила благотворительную акцию с футболками Лионеля Месси для борьбы с коронавирусом.

Бывший нападающий "Барселоны" Роналдиньо был вынужден отпраздновать 40-летие в тюрьме.

Нападающий ЦСКА Такума Нисумура покинул португальский клуб и может вернуться в Японию.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он следит за нападающим "Сочи" Александром Кокориным.

Бывший нападающий "Рубина" Жонатас рассказал, как он переболел коронавирусом.

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