Главные новости дня: 22 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 марта.
"Барселона" намерена купить защитника в летнее трансферное окно. В списке целей каталонцев игроки обороны "Вильярреала" и "Манчестер Сити".
При этом "Барселона" собирается продать нападающего Антуана Гризманна.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал вклад в борьбу с коронавирусом.
Бразильская модель устроила благотворительную акцию с футболками Лионеля Месси для борьбы с коронавирусом.
Бывший нападающий "Барселоны" Роналдиньо был вынужден отпраздновать 40-летие в тюрьме.
Нападающий ЦСКА Такума Нисумура покинул португальский клуб и может вернуться в Японию.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он следит за нападающим "Сочи" Александром Кокориным.
Бывший нападающий "Рубина" Жонатас рассказал, как он переболел коронавирусом.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 22 марта
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Кокорин оценил свой дебют в "Сочи"
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Это’О поддержал Роналдиньо, который сидит в тюрьме в Парагвае
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Легенда "Манчестер Юнайтед" сравнил ван Дейка с Видичем
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Форвард ЦСКА Нисимура может вернуться в Японию
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"Минск" обыграл "Белшину" в чемпионате Беларуси
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Моутинью показал, как сделать защитную маску из мужских трусов
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"Едва не свалился в обморок". Форвард испанского клуба рассказал, как заболел коронавирусом
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Кокорин поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой
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"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Ливерпуля"
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Заболотный присоединился к челленджу с туалетной бумагой
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Брат Игуиана рассказал, почему Гонсало улетел из Италии в Аргентину
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Нападающий сборной Нигерии погиб в автокатастрофе
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"Барселона" собирается вернуть Аленью
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Регилон может не вернуться в "Реал"
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Оздоев рассказал, о чем он думал во время теста на коронавирус
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Агент Ананидзе рассказал о самочувствии футболиста
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Черчесов рассказал, что Кокорину нужно делать, чтобы попасть в сборную России
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Агент Лукаку рассказал, почему игрок не перешел в "Ювентус"
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Холанд призвал людей медитировать из-за паники в связи коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14