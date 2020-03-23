Главные новости дня: 22 марта

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Главные новости дня: 22 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 марта.

"Барселона" намерена купить защитника в летнее трансферное окно. В списке целей каталонцев игроки обороны "Вильярреала" и "Манчестер Сити".

При этом "Барселона" собирается продать нападающего Антуана Гризманна.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал вклад в борьбу с коронавирусом.

Бразильская модель устроила благотворительную акцию с футболками Лионеля Месси для борьбы с коронавирусом.

Бывший нападающий "Барселоны" Роналдиньо был вынужден отпраздновать 40-летие в тюрьме.

Нападающий ЦСКА Такума Нисумура покинул португальский клуб и может вернуться в Японию.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он следит за нападающим "Сочи" Александром Кокориным.

Бывший нападающий "Рубина" Жонатас рассказал, как он переболел коронавирусом.

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Черчесов рассказал, что Кокорину нужно делать, чтобы попасть в сборную России

Черчесов рассказал, что Кокорину нужно делать, чтобы попасть в сборную России

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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