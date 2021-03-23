Главные новости дня: 22 марта

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Главные новости дня: 22 мартаФото: Твиттер @pfc_cska
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 марта.

Мбаппе установил новый рекорд чемпионата Франции.

"Торпедо" уволило Игнашевича.

Мбаппе забил 100-й гол в чемпионате раньше, чем Месси, Левандовски, Роналду и Ибрагимович.

ЦСКА объявил об отставке Гончаренко.

Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА.

В "Ювентусе" произошел серьезный конфликт после поражения от "Беневенто".

ПСЖ готов заплатить крупную сумму за Дибалу.

Алаба выбирает между испанскими грандами и отказал другим топ-клубам.

"Монако" может продать Головина.

Ибрагимович заплакал после вопроса о реакции семьи на его возвращение в сборную (видео).

Сборная России представила новую форму (фото).

Неймар мог вернутся в "Барселону", но помешал Бартомеу.

Бывшая жена Аршавина: "Андрей психопат и трус".

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Бывшая жена Аршавина: "Андрей психопат и трус"

Бывшая жена Аршавина: "Андрей психопат и трус"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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