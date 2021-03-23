Главные новости дня: 22 марта

Фото: Твиттер @pfc_cska

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 марта.

Мбаппе установил новый рекорд чемпионата Франции.

"Торпедо" уволило Игнашевича.

Мбаппе забил 100-й гол в чемпионате раньше, чем Месси, Левандовски, Роналду и Ибрагимович.

ЦСКА объявил об отставке Гончаренко.

Ивица Олич подписал контракт с ЦСКА.

В "Ювентусе" произошел серьезный конфликт после поражения от "Беневенто".

ПСЖ готов заплатить крупную сумму за Дибалу.

Алаба выбирает между испанскими грандами и отказал другим топ-клубам.

"Монако" может продать Головина.

Ибрагимович заплакал после вопроса о реакции семьи на его возвращение в сборную (видео).

Сборная России представила новую форму (фото).

Неймар мог вернутся в "Барселону", но помешал Бартомеу.

Бывшая жена Аршавина: "Андрей психопат и трус".