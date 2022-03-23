Главные новости дня: 22 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 22 марта.

Сборная России не будет проводить матчи в марте.

Клубы РПЛ проголосовали за расширение РПЛ.

Криштиану Роналду - с отрывом самый высокооплачиваемый игрок АПЛ.

18 из 20 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за ПСЖ.

Арсена Захаряна убрали из списка топ-50 вундеркиндов по версии Goal.

УЕФА введет новые правила вместо финансового фэйр-плей.

На проведение Евро-2028 подана всего одна заявка.

"Краснодар" сможет доиграть до конца сезона.

Британский миллиардер Ник Кэнди улучшил предложение о покупке "Челси".

Неймар приезжает на тренировки ПСЖ пьяным.

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