Главные новости дня: 22 марта

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Главные новости дня: 22 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 22 марта.

Сборная России не будет проводить матчи в марте.

Клубы РПЛ проголосовали за расширение РПЛ.

Криштиану Роналду - с отрывом самый высокооплачиваемый игрок АПЛ.

18 из 20 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за ПСЖ.

Арсена Захаряна убрали из списка топ-50 вундеркиндов по версии Goal.

УЕФА введет новые правила вместо финансового фэйр-плей.

На проведение Евро-2028 подана всего одна заявка.

"Краснодар" сможет доиграть до конца сезона.

Британский миллиардер Ник Кэнди улучшил предложение о покупке "Челси".

Неймар приезжает на тренировки ПСЖ пьяным.

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УЕФА введет новые правила вместо финансового фэйр-плей

УЕФА введет новые правила вместо финансового фэйр-плей

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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