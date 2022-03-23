Главные новости дня: 22 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 22 марта.
Сборная России не будет проводить матчи в марте.
Клубы РПЛ проголосовали за расширение РПЛ.
Криштиану Роналду - с отрывом самый высокооплачиваемый игрок АПЛ.
18 из 20 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 выступают за ПСЖ.
Арсена Захаряна убрали из списка топ-50 вундеркиндов по версии Goal.
УЕФА введет новые правила вместо финансового фэйр-плей.
На проведение Евро-2028 подана всего одна заявка.
"Краснодар" сможет доиграть до конца сезона.
Британский миллиардер Ник Кэнди улучшил предложение о покупке "Челси".
Неймар приезжает на тренировки ПСЖ пьяным.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 22 марта
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Лукаку сообщил футболистам "Челси", что уйдет в другой клуб
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"Динамо" отреагировало на исключение Захаряна из рейтинга Goal
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Экс-тренера "Челси" обвиняют в сексуальных домогательствах
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Мостовой рассказал, какие в сборной России требования к футболистам
-
Захаряна убрали из списка топ-50 вундеркиндов по версии Goal
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В сборной Италии накануне стыков ЧМ-2022 выявили два случая заражения коронавирусом
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Дибала наводил справки о ПСЖ
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Источник: РПЛ расширится до 18 клубов
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УЕФА введет новые правила вместо финансового фэйр-плей
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"Ювентус" нашел замену Дибале в "Ливерпуле"
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В "Барселоне" не исключают продления контракта с Дембеле
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Клубы Серии А не будут подписывать легионеров из РПЛ
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"Реал" планирует трансфер Беллингема
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ПСЖ определился с будущим Рамоса
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"Манчестер Юнайтед" нацелился на Абрахама
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УЕФА назвал дату проведения матча континентальных чемпионов между Италией и Аргентиной
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"Реал Сосьедад" контактировал с агентом Шиманьского
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Симеоне - самый высокооплачиваемый тренер Ла Лиги
-
"Ливерпуль" не будет удерживать Ориги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18