Главные новости дня: 22 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 22 мая.

"Локомотив" стал восьмикратным обладателем Кубка России, обыграв в финале "Урал".

В Украине "Шахтер" и "Динамо" расписали ничью в 30-м туре УПЛ.

"Арсенал" и "Челси" не смогли продать все билеты на финал Лиги Европы.

ФИФА не будет увеличивать количество участников ЧМ-2022 до 48 команд.

В сети появилась виртуальная экскурсия по камере Павла Мамаева в СИЗО.

"Краснодар" подписал полузащитника "Зволле" Юнеса Намли.

Дортмундская "Боруссия" оформила сразу два трансфера. Новичками "шмелей" стали Торган Азар и Юлиан Брандт.

Антонио Конте подписал предварительный контракт с "Интером".

Если верить слухам "Ювентус" договорился сразу с двумя именитыми тренерами. Так, "старую синьору" готовы возглавить Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино.

Президент "Нанта" обвинил "Кардифф" в гибели Эмилиано Салы.

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