Главные новости дня: 22 мая

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Главные новости дня: 22 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 22 мая.

"Локомотив" стал восьмикратным обладателем Кубка России, обыграв в финале "Урал".

В Украине "Шахтер" и "Динамо" расписали ничью в 30-м туре УПЛ.

"Арсенал" и "Челси" не смогли продать все билеты на финал Лиги Европы.

ФИФА не будет увеличивать количество участников ЧМ-2022 до 48 команд.

В сети появилась виртуальная экскурсия по камере Павла Мамаева в СИЗО.

"Краснодар" подписал полузащитника "Зволле" Юнеса Намли.

Дортмундская "Боруссия" оформила сразу два трансфера. Новичками "шмелей" стали Торган Азар и Юлиан Брандт.

Антонио Конте подписал предварительный контракт с "Интером".

Если верить слухам "Ювентус" договорился сразу с двумя именитыми тренерами. Так, "старую синьору" готовы возглавить Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино.

Президент "Нанта" обвинил "Кардифф" в гибели Эмилиано Салы.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Арсенал" и "Челси" не смогли продать все билеты на финал Лиги Европы

"Арсенал" и "Челси" не смогли продать все билеты на финал Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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