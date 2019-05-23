Главные новости дня: 22 мая
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости среды, 22 мая.
"Локомотив" стал восьмикратным обладателем Кубка России, обыграв в финале "Урал".
В Украине "Шахтер" и "Динамо" расписали ничью в 30-м туре УПЛ.
"Арсенал" и "Челси" не смогли продать все билеты на финал Лиги Европы.
ФИФА не будет увеличивать количество участников ЧМ-2022 до 48 команд.
В сети появилась виртуальная экскурсия по камере Павла Мамаева в СИЗО.
"Краснодар" подписал полузащитника "Зволле" Юнеса Намли.
Дортмундская "Боруссия" оформила сразу два трансфера. Новичками "шмелей" стали Торган Азар и Юлиан Брандт.
Антонио Конте подписал предварительный контракт с "Интером".
Если верить слухам "Ювентус" договорился сразу с двумя именитыми тренерами. Так, "старую синьору" готовы возглавить Хосеп Гвардиола и Маурисио Почеттино.
Президент "Нанта" обвинил "Кардифф" в гибели Эмилиано Салы.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16