Главные новости дня: 22 мая

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Главные новости дня: 22 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 22 мая.

Скончался бывший тренер "Интера" Луиджи Симони.

В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова.

"Герта" порвала "Унион" в берлинском дерби.

Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика.

​​​​​​​Кузяев покинет "Зенит" по окончании сезона.

​​​​​​​Умер 24-летний воспитанник ПСЖ.

Гендиректор "Локомотива" огласил новые подробности контракта Николича с клубом.

​​​​​​​"Оренбург" подтвердил пять случаев заболевания коронавирусом в клубе. Четверо уже выздоровели.

​​​​​​​ПСЖ сделал "Интеру" конкретное предложение по Икарди.

​​​​​​​"Оренбург" объявил о смене главного тренера.

АПЛ одобрила сделку о приобретении "Ньюкасла" саудовскими инвесторами.

Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20.

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Герта" впервые за 17 лет крупно выиграла в двух матчах Бундеслиге подряд

"Герта" впервые за 17 лет крупно выиграла в двух матчах Бундеслиге подряд

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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