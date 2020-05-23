Главные новости дня: 22 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 22 мая.

Скончался бывший тренер "Интера" Луиджи Симони.

В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова.

"Герта" порвала "Унион" в берлинском дерби.

Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика.

​​​​​​​Кузяев покинет "Зенит" по окончании сезона.

​​​​​​​Умер 24-летний воспитанник ПСЖ.

Гендиректор "Локомотива" огласил новые подробности контракта Николича с клубом.

​​​​​​​"Оренбург" подтвердил пять случаев заболевания коронавирусом в клубе. Четверо уже выздоровели.

​​​​​​​ПСЖ сделал "Интеру" конкретное предложение по Икарди.

​​​​​​​"Оренбург" объявил о смене главного тренера.

АПЛ одобрила сделку о приобретении "Ньюкасла" саудовскими инвесторами.

Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20.

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии.

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