Главные новости дня: 22 мая
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 22 мая.
Скончался бывший тренер "Интера" Луиджи Симони.
В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова.
"Герта" порвала "Унион" в берлинском дерби.
Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика.
Кузяев покинет "Зенит" по окончании сезона.
Умер 24-летний воспитанник ПСЖ.
Гендиректор "Локомотива" огласил новые подробности контракта Николича с клубом.
"Оренбург" подтвердил пять случаев заболевания коронавирусом в клубе. Четверо уже выздоровели.
ПСЖ сделал "Интеру" конкретное предложение по Икарди.
"Оренбург" объявил о смене главного тренера.
АПЛ одобрила сделку о приобретении "Ньюкасла" саудовскими инвесторами.
Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20.
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Сетьен считает, что "Барселона" с Месси выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне
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"Герта" порвала "Унион" в берлинском дерби
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Стало известно, когда власти Московской области открывают базы клубов РПЛ
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Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20
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Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Лента новостей
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Главные новости дня: 22 мая
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Cadena Cope: "Барселона" договорилась о переходе с нападающим "Интера" Мартинесом
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"Бавария" поборется с "МЮ" за Джейдона Санчо
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Экс-президент "Локомотива" Наумов заявил, что Николича уволят к зиме
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Анчелотти признался, что работать в Англии ему нравится больше
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Виллиан готов остаться в "Челси" до конца сезона
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"Герта" впервые за 17 лет крупно выиграла в двух матчах Бундеслиге подряд
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Почеттино вспомнил забавный случай, связанный с Моуринью
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Игуаин признался, что хочет завершить карьеру в "Ривер Плейт"
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Сетьен считает, что "Барселона" с Месси выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне
-
"Герта" порвала "Унион" в берлинском дерби
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Три игрока "Оренбурга" не смогли улететь в Россию из-за отсутствия документов
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Сетьен признался, что хотел бы поработать с Неймаром
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У Антона Шунина и его жены родился ребенок
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"Бавария" оказала финансовую помощь клубам региональной лиги
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Стало известно, когда власти Московской области открывают базы клубов РПЛ
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"Шахтер" разгромил "Белшину" в чемпионате Беларуси
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Спортивный директор "Тамбова": "Риска не пройти лицензирование нет. Долг погасим"
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Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20
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Нойер прокомментировал продление контракта с "Баварией" до 2023 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18