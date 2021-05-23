Главные новости дня: 22 мая

Фото: твиттер "Атлетико"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 22 мая.

"Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21.

Итоги 34-го тура Бундеслиги.

Роберт Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера.

Арсен Захарян не поедет со сборной России в Австрию: названа причина.

"Химки" предложили Денису Глушакову продлить контракт.

Onze Mondial признал Карима Бензема лучшим игроком сезона 2020/21.

Два клуба французской Лиги 1 находятся на грани банкротства.

15-17 футболистов могут летом уйти из "Барселоны".

Лионель Месси останется в "Барселоне".

Зарема Салихова конфликтует с директором "Спартака" Поповым.

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