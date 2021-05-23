Главные новости дня: 22 мая

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Главные новости дня: 22 маяФото: твиттер "Атлетико"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 22 мая.

"Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21.

Итоги 34-го тура Бундеслиги.

Роберт Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера.

Арсен Захарян не поедет со сборной России в Австрию: названа причина.

"Химки" предложили Денису Глушакову продлить контракт.

Onze Mondial признал Карима Бензема лучшим игроком сезона 2020/21.

Два клуба французской Лиги 1 находятся на грани банкротства.

15-17 футболистов могут летом уйти из "Барселоны".

Лионель Месси останется в "Барселоне".

Зарема Салихова конфликтует с директором "Спартака" Поповым.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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