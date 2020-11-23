Главные новости дня: 22 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 ноября.

ЦСКА и "Сочи" обменялись голами в матче РПЛ.

Байрамян принес "Ростову" выездную победу над "Рубином".

"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и сравнялся по очкам с лидером АПЛ.

"Арсенал" в меньшинстве сыграл вничью с "Лидсом".

Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Наполи".

"Интер" и "Рома" добыли победы в матчах Серии А.

Денис Черышев хочет продолжить карьеру в "Динамо", однако клуб не заинтересован в футболисте.

"Манчестер Сити" не будет покупать Лионеля Месси этой зимой.

Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка может стать игроком "Валенсии".

Жерар Пике может пропустить около полугода из-за травмы.

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