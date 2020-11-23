Главные новости дня: 22 ноября

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Главные новости дня: 22 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 ноября.

ЦСКА и "Сочи" обменялись голами в матче РПЛ.

Байрамян принес "Ростову" выездную победу над "Рубином".

"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и сравнялся по очкам с лидером АПЛ.

"Арсенал" в меньшинстве сыграл вничью с "Лидсом".

Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Наполи".

"Интер" и "Рома" добыли победы в матчах Серии А.

Денис Черышев хочет продолжить карьеру в "Динамо", однако клуб не заинтересован в футболисте.

"Манчестер Сити" не будет покупать Лионеля Месси этой зимой.

Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка может стать игроком "Валенсии".

Жерар Пике может пропустить около полугода из-за травмы.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Поражение ПСЖ, победы "Лилля" и "Лиона": все результаты 11-го тура Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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