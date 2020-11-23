Главные новости дня: 22 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 22 ноября.
ЦСКА и "Сочи" обменялись голами в матче РПЛ.
Байрамян принес "Ростову" выездную победу над "Рубином".
"Ливерпуль" разгромил "Лестер" и сравнялся по очкам с лидером АПЛ.
"Арсенал" в меньшинстве сыграл вничью с "Лидсом".
Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Наполи".
"Интер" и "Рома" добыли победы в матчах Серии А.
Денис Черышев хочет продолжить карьеру в "Динамо", однако клуб не заинтересован в футболисте.
"Манчестер Сити" не будет покупать Лионеля Месси этой зимой.
Хавбек "Шахтера" Евгений Коноплянка может стать игроком "Валенсии".
Жерар Пике может пропустить около полугода из-за травмы.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18