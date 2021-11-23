Главные новости дня: 22 ноября

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 ноября.

Первая победа Хави, разгром от "Реала" и осечка "Севильи": все результаты 14-го тура Ла Лиги.

Первое поражение Шевченко, победы "Ювентуса" и "Интера", а также поражение "Милана": все результаты 13-го тура Серии А.

Разгромы "Динамо" и "Ворсклы", победа "Шахтера" и поражение "Металлиста 1925": все результаты 15-го тура УПЛ.

Дом Фати ограбили во время матча с "Эспаньолом".

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года.

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года.

ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера года.

"Реал" готов заплатить 40 миллионов евро за французского защитника.

Левандовски признан лучшим футболистом мира по версии Tuttosport.

"Бавария" готова побить трансферный рекорд ради Педри.

Педри - лучший молодой игрок Европы.

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