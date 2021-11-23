Главные новости дня: 22 ноября
Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 ноября.
Первая победа Хави, разгром от "Реала" и осечка "Севильи": все результаты 14-го тура Ла Лиги.
Первое поражение Шевченко, победы "Ювентуса" и "Интера", а также поражение "Милана": все результаты 13-го тура Серии А.
Разгромы "Динамо" и "Ворсклы", победа "Шахтера" и поражение "Металлиста 1925": все результаты 15-го тура УПЛ.
Дом Фати ограбили во время матча с "Эспаньолом".
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года.
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года.
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера года.
"Реал" готов заплатить 40 миллионов евро за французского защитника.
Левандовски признан лучшим футболистом мира по версии Tuttosport.
"Бавария" готова побить трансферный рекорд ради Педри.
Педри - лучший молодой игрок Европы.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
-
Первая победа Хави, разгром от "Реала" и осечка "Севильи": все результаты 14-го тура Ла Лиги
-
"Райо" обыграл "Мальорку" в Ла Лиге
-
Разгромы "Динамо" и "Ворсклы", победа "Шахтера" и поражение "Металлиста 1925": все результаты 15-го тура УПЛ
-
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года
-
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 ноября
-
Первое поражение Шевченко, победы "Ювентуса" и "Интера", а также поражение "Милана": все результаты 13-го тура Серии А
-
Первая победа Хави, разгром от "Реала" и осечка "Севильи": все результаты 14-го тура Ла Лиги
-
1
"Райо" обыграл "Мальорку" в Ла Лиге
-
1
"Торино" обыграл "Удинезе" в Серии А
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1
У "Зенита" есть потери перед матчем с "Мальме"
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1
Разгромы "Динамо" и "Ворсклы", победа "Шахтера" и поражение "Металлиста 1925": все результаты 15-го тура УПЛ
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Хави рассказал о своих принципах в "Барселоне"
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Альба высказался о Хави на посту тренера "Барселоны"
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Нагельсманн рассказал о своих ожиданиях от матча с киевским "Динамо"
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Аллегри высказался перед матчем с "Челси"
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Кэррик высказался об увольнении Сульшера
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Хави поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"
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ПСЖ не обсуждал возможное назначение с Зиданом
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Семак высказался перед матчем против "Мальме"
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Семин высказался о возможной отмене лимита в РПЛ
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Дом Фати ограбили во время матча с "Эспаньолом"
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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего вратаря года
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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20