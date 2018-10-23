Главные новости дня: 22 октября

Теги арсенал лондонмассимо каррерастанислав черчесовреал мадрид

Главные новости дня: 22 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 октября.

Начнём с очередной уверенной победы лондонского "Арсенала", который на этот раз разобрался с "Лестером", а полузащитник "канониров" Месут Озил в этом матче повторил рекорд АПЛ.

Наиболее громким событием дня стало увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера "Спартака".

СМИ активно гадают, кто же станет новым наставником "красно-белых". Пока самым вероятным кандидатом считается рулевой сборной России Станислав Черчесов, в контракте которого есть пункт о возможном совмещении должностей.

Кроме того, в понедельник стало известно, чем занимаются в СИЗО арестованные Александр Кокорин и Павел Мамаев. Из самого интересного - уборка туалетов.

Одним из главных ньюсмейкеров 22 октября был мадридский "Реал". Во-первых, в стане "сливочных" произошёл конфликт между двумя футболистами, во-вторых, королевский клуб рассматривает вариант с подписанием Златана Ибрагимовича, в-третьих, о желании покинуть "Сантьяго Бернабеу" заявил Марсело, и в-четвёртых, Флорентино Перес готов следующим летом бросить все силы на покупку Неймара

Ну и напоследок отметим, что Федерация футбола Италии наконец обрела руководителя - им стал 65-летний Габриэле Гравина

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