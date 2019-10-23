Главные новости дня: 22 октября

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Главные новости дня: 22 октября

Во вторник, 22 октября, в мире футбола произошла масса интересных событий.

В Лиге Чемпионов "Локомотив" уступил "Ювентусу", хотя выиграл первый тайм. 

Агуэро и Стерлинг помогли "Манчестер Сити" разгромить "Аталанту" в ЛЧ.

Более подробные результаты матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, которые состоялись 22 октября, смотрите тут.

Экс-игрок сборной Италии Тьяго Мотта возглавил "Дженоа".

Смольников вернулся в общую группу "Зенита".

Месси признан лучшим игроком XXI века по версии The Independent.

"Динамо" опубликовало комикс в честь 90-летия со дня рождения Яшина.

"Реал" продолжает доверять Зидану.

"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Барселоне".

"МЮ" наказал болельщика пожизненным баном на посещение своих матчей за расисткие оскорбления.

Венгер рассказал, какие клубы делали ему предложения, когда он тренировал "Арсенал".

"Локомотив" сенсационно обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лига Чемпионов: результаты 22 октября

Лига Чемпионов: результаты 22 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 9 25
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 19
3 Лестер Сити Лестер Сити 9 17
4 Челси Челси 9 17
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 9 15
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 12
8 Бернли Бернли 9 12
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 9 12
10 Борнмут Борнмут 9 12
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 12
12 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 11
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 9 10
15 Эвертон Эвертон 9 10
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 9 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 8
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 9 7
20 Уотфорд Уотфорд 9 4
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