Главные новости дня: 22 октября
Во вторник, 22 октября, в мире футбола произошла масса интересных событий.
В Лиге Чемпионов "Локомотив" уступил "Ювентусу", хотя выиграл первый тайм.
Агуэро и Стерлинг помогли "Манчестер Сити" разгромить "Аталанту" в ЛЧ.
Более подробные результаты матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, которые состоялись 22 октября, смотрите тут.
Экс-игрок сборной Италии Тьяго Мотта возглавил "Дженоа".
Смольников вернулся в общую группу "Зенита".
Месси признан лучшим игроком XXI века по версии The Independent.
"Динамо" опубликовало комикс в честь 90-летия со дня рождения Яшина.
"Реал" продолжает доверять Зидану.
"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Барселоне".
"МЮ" наказал болельщика пожизненным баном на посещение своих матчей за расисткие оскорбления.
Венгер рассказал, какие клубы делали ему предложения, когда он тренировал "Арсенал".
"Локомотив" сенсационно обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду", "Бавария" была сильнее "Олимпиакоса"
-
ПСЖ разгромил "Брюгге", "Реал" минимально обыграл "Галатасарай" в Лиге Чемпионов
-
"Локомотив" уступил "Ювентусу", хотя выиграл первый тайм
-
"Тоттенхэм" впервые в истории забил три гола в первом тайме Лиги Чемпионов
-
"Шахтер" и "Динамо" Загреб не смогли выявить победителя в матче ЛЧ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 22 октября
-
Лига Чемпионов: результаты 22 октября
-
Дибала прокомментировал дубль в ворота "Локомотива" в матче Лиги Чемпионов
-
Семин рассказал, о чем говорил с Роналду после матча "Локомотива" с "Ювентусом"
-
"Тоттенхэм" разгромил "Црвену Звезду", "Бавария" была сильнее "Олимпиакоса"
-
Миранчук прокомментировал поражение "Локомотива" от "Ювентуса"
-
Каррера рассказал, кто из российских футболистов готов играть в европейском клубе
-
Агуэро и Стерлинг помогли "Манчестер Сити" разгромить "Аталанту" в ЛЧ
-
ПСЖ разгромил "Брюгге", "Реал" минимально обыграл "Галатасарай" в Лиге Чемпионов
-
"Локомотив" уступил "Ювентусу", хотя выиграл первый тайм
-
Мбаппе стал самым молодым игроком, забивший 15 голов в Лиге Чемпионов
-
Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с "Аяксом"
-
"Тоттенхэм" впервые в истории забил три гола в первом тайме Лиги Чемпионов
-
Салах вернулся в состав "Ливерпуля" перед матчем ЛЧ с "Генком"
-
Каррера высказался о возможном возвращении в РПЛ
-
Рамос побил рекорд Роберто Карлоса в Лиге Чемпионов
-
Зинченко пропустит матч с "Аталантой" из-за травмы колена
-
Каррера ярко высказался о Сарри
-
"Шахтер" и "Динамо" Загреб не смогли выявить победителя в матче ЛЧ
-
Семин рассказал об изменениях в составе "Локомотива" перед матчем с "Ювентусом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4