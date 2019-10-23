Главные новости дня: 22 октября

Во вторник, 22 октября, в мире футбола произошла масса интересных событий.

В Лиге Чемпионов "Локомотив" уступил "Ювентусу", хотя выиграл первый тайм.

Агуэро и Стерлинг помогли "Манчестер Сити" разгромить "Аталанту" в ЛЧ.

Более подробные результаты матчей 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, которые состоялись 22 октября, смотрите тут.

Экс-игрок сборной Италии Тьяго Мотта возглавил "Дженоа".

Смольников вернулся в общую группу "Зенита".

Месси признан лучшим игроком XXI века по версии The Independent.

"Динамо" опубликовало комикс в честь 90-летия со дня рождения Яшина.

"Реал" продолжает доверять Зидану.

"Тоттенхэм" нашёл замену Эриксену в "Барселоне".

"МЮ" наказал болельщика пожизненным баном на посещение своих матчей за расисткие оскорбления.

Венгер рассказал, какие клубы делали ему предложения, когда он тренировал "Арсенал".

"Локомотив" сенсационно обыграл "Ювентус" в Юношеской лиге УЕФА.

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