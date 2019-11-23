Главные новости дня: 22 октября

В воскресенье, 22 октября, в мире футбола произошла масса интересных событий.

"Боруссия" спаслась от поражение в матче с "Падерборном".

"Ювентус" пока не договорился о трансфере Миранчука, за него борются ещё два клуба Серии А.

Отец Черышева рассказал, как сын отказал "Зениту".

Сборная России проведёт в Санкт-Петербурге 2 из 3 матчей группового этапа Евро-2020.

Роналду пропустит матч с "Аталантой".

Тотти заявил, что не вернется в "Рому".

Моуринью определился с будущим Эриксена в "Тоттенхэме".

"Зенит" нацелился на воспитанника "Барселоны".

УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов.

"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов".

Стало известно, кого "Барселона" хочет приобрести летом 2020 года.

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