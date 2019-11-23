Главные новости дня: 22 октября

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Главные новости дня: 22 октября

В воскресенье, 22 октября, в мире футбола произошла масса интересных событий.

"Боруссия" спаслась от поражение в матче с "Падерборном".

"Ювентус" пока не договорился о трансфере Миранчука, за него борются ещё два клуба Серии А.

Отец Черышева рассказал, как сын отказал "Зениту".

Сборная России проведёт в Санкт-Петербурге 2 из 3 матчей группового этапа Евро-2020.

Роналду пропустит матч с "Аталантой".

Тотти заявил, что не вернется в "Рому".

Моуринью определился с будущим Эриксена в "Тоттенхэме".

"Зенит" нацелился на воспитанника "Барселоны".

УЕФА запретил ПСЖ продавать билеты своим фанатам на ближайший матч Лиги Чемпионов.

"Локомотив" в гостевом матче обыграл "Тамбов".

Стало известно, кого "Барселона" хочет приобрести летом 2020 года.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Боруссия" спаслась от поражение в матче с "Падерборном"

"Боруссия" спаслась от поражение в матче с "Падерборном"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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