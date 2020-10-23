Главные новости дня: 22 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 22 октября.

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Вольфсбергом", "Милан" победил "Селтик", "Тоттенхэм" разгромил ЛАСК, "Байер" забил шесть голов "Ницце". Результаты всех матчей дня можно посмотреть здесь.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может быть уволен. На замену клуб уже рассматривает две кандидатуры.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду по-прежнему не может вылечиться от коронавируса, но у него есть шанс сыграть с "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, какой бюджет у московского клуба.

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков назвал заказом свой уход из клуба.

Сборная России ухудшила позиции в рейтинге ФИФА.

Вратарь "Спартака" Александр Селихов заразился коронавирусом.

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба изменил имидж.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru