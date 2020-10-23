Главные новости дня: 22 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 22 октября.
Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
ЦСКА в гостях сыграл вничью с "Вольфсбергом", "Милан" победил "Селтик", "Тоттенхэм" разгромил ЛАСК, "Байер" забил шесть голов "Ницце". Результаты всех матчей дня можно посмотреть здесь.
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан может быть уволен. На замену клуб уже рассматривает две кандидатуры.
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду по-прежнему не может вылечиться от коронавируса, но у него есть шанс сыграть с "Барселоной" в Лиге Чемпионов.
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, какой бюджет у московского клуба.
Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков назвал заказом свой уход из клуба.
Сборная России ухудшила позиции в рейтинге ФИФА.
Вратарь "Спартака" Александр Селихов заразился коронавирусом.
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба изменил имидж.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 22 октября
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Артем Дзюба изменил имидж
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Игроки "Барселоны" написали гневное письмо руководству клуба
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Матч "Спартак" — "Ростов" перенесен в Ростов
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В дортмундской "Боруссии" недовольны поведением Санчо
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Лига Европы: результаты всех матчей 22 октября
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Капелло оценил дебют Миранчука за "Аталанту"
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"Милан" уверенно победил "Селтик" в Лиге Европы
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"Тоттенхэм" разгромил ЛАСК в Лиге Европы
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"Лестер" разгромил украинскую "Зарю" в Лиге Европы
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АЕК Карреры крупно проиграл в стартовом матче Лиги Европы
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ЦСКА не смог обыграть "Вольфсберг" в Лиге Европы
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Агент Фати требует от "Барселоны" повышения зарплаты для игрока
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Гинер рассказал, почему он не продаст Влашича в "Зенит"
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Сборная Германии собирается перехватить форварда у сборной Украины
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Бывший игрок "Ростова" Баштуш перешел клуб из ОАЭ
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Адольфо Гайч забил первый гол за ЦСКА
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"Арсенал" нацелился на форварда сборной Нидерландов
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"Рома", "Байер" и "Бенфика" победили в Лиге Европы, "Наполи" проиграл
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"Арсенал" одержал волевую победу над "Рапидом" в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18