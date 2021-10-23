Главные новости дня: 22 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 22 октября.

"Арсенал" уверенно обыграл "Астон Виллу" в АПЛ.

"Осасуна" упустила победу над "Гранадой" в Ла Лиге.

Роналду высказался о возможном уходе из сборной Португалии.

Эвра в детстве подвергся сексуальному насилию.

"Локомотив" определился с будущим Зе Луиша.

"Лион" готовит новое предложение по трансферу Азмуна.

Стали известны сроки восстановления Холанда.

Игрок "Спартака" включён в символическую сборную 3-го тура группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored.

Сборная России поздравила Льва Яшина с днём рождения.

Суперлигу Европы могут расширить до 140 клубов.

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