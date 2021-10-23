Главные новости дня: 22 октября

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Главные новости дня: 22 октябряSoccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 22 октября.

"Арсенал" уверенно обыграл "Астон Виллу" в АПЛ.

"Осасуна" упустила победу над "Гранадой" в Ла Лиге.

Роналду высказался о возможном уходе из сборной Португалии.

Эвра в детстве подвергся сексуальному насилию.

"Локомотив" определился с будущим Зе Луиша.

"Лион" готовит новое предложение по трансферу Азмуна.

Стали известны сроки восстановления Холанда.

Игрок "Спартака" включён в символическую сборную 3-го тура группового этапа Лиги Европы по версии WhoScored.

Сборная России поздравила Льва Яшина с днём рождения.

Суперлигу Европы могут расширить до 140 клубов.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Андрей Воронин исключил переход Захаряна в "Спартак"

Андрей Воронин исключил переход Захаряна в "Спартак"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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