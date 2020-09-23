Главные новости дня: 22 сентября

Теги краснодарювентусальваро моратанелсон семедуартём дзюба

Главные новости дня: 22 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 22 сентября.

В первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Краснодар" обыграл греческий ПАОК. 

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората перешел в "Ювентус".

"Барселона" является лидером по заработанным средствам по итогам сезона-2019/2020.

Форвард ПСЖ Неймар может быть дисквалифицирован до конца сезона из-за расизма.

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду сообщил, что он покинет каталонский клуб.

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи может получить 28 месяцев тюрьмы.

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лутон".

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перейдет в мадридский "Атлетико".

РФС назначил судей на матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, сообщила, результат своего теста на коронавирус.

РФС признал, что гол нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в ворота "Урала" был засчитан ошибочно.

"Интер" объявил о трансфере полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Форвард "Реала" заразился коронавирусом

Форвард "Реала" заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов