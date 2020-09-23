Главные новости дня: 22 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 22 сентября.
В первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Краснодар" обыграл греческий ПАОК.
Нападающий "Атлетико" Альваро Мората перешел в "Ювентус".
"Барселона" является лидером по заработанным средствам по итогам сезона-2019/2020.
Форвард ПСЖ Неймар может быть дисквалифицирован до конца сезона из-за расизма.
Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду сообщил, что он покинет каталонский клуб.
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи может получить 28 месяцев тюрьмы.
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лутон".
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перейдет в мадридский "Атлетико".
РФС назначил судей на матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, сообщила, результат своего теста на коронавирус.
РФС признал, что гол нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в ворота "Урала" был засчитан ошибочно.
"Интер" объявил о трансфере полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля.
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Главные новости дня: 22 сентября
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"Краснодар" обыграл ПАОК в квалификации Лиги Чемпионов
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"Уотфорд" вылетел из Кубка Лиги, проиграв клубу 4-го дивизиона
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Уругвайский футболист забил гол за 29-й гол в карьере. Он сделал это в возрасте 43 лет
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Иван Перишич оценил свои выступления за "Баварию"
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"Байер" согласовал трансфер защитника "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18