Главные новости дня: 22 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 22 сентября.

В первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Краснодар" обыграл греческий ПАОК.

Нападающий "Атлетико" Альваро Мората перешел в "Ювентус".

"Барселона" является лидером по заработанным средствам по итогам сезона-2019/2020.

Форвард ПСЖ Неймар может быть дисквалифицирован до конца сезона из-за расизма.

Защитник "Барселоны" Нелсон Семеду сообщил, что он покинет каталонский клуб.

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи может получить 28 месяцев тюрьмы.

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" разгромил "Лутон".

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перейдет в мадридский "Атлетико".

РФС назначил судей на матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Анна Семак, жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака, сообщила, результат своего теста на коронавирус.

РФС признал, что гол нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в ворота "Урала" был засчитан ошибочно.

"Интер" объявил о трансфере полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля.

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