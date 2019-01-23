Главные новости дня: 22 января

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москваэмилиано салацска москватим ховард

Главные новости дня: 22 января

Сегодня, 22 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

"Локомотив" в матче 1-го тура Кубка "Матч Премьер" нанес поражение "Зениту".

В первой игре четвертьфинала Кубка Испании "Валенсия" на выезде уступила "Хетафе".

"Монако" с Александром Головиным в составе вылетел из Кубка Франции. "Лилль", "Тулуза" и "Генгам" добыли путевки в следующий раунд.

Сегодня прошли последние три матча 1/8 финала Кубка Азии. Позже стали известны пары четвертьфинала турнира.

"Порту" оказался сильнее "Бенфики" и стал первым финалистом Кубка португальской лиги.

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого покинул Кубок Нидерландов, проиграв "АЗ Алкмару".

Ужасные новости пришли из стана "Кардиффа", где самолет с новичком команды Эмилиано Салой пропал без вести. Позже полиция отчиталась о результатах поиска.

Известный спринтер Усэйн Болт решил завязать с футболом. Также завершение карьеры анонсировал Тим Ховард.

Адвокат Кокорина не исключил страшные последствия для здоровья футболиста.

ЦСКА продлил соглашение с одним из лидеров команды Федором Чаловым.

А также расследуется дело о крупном хищении средств при подготовке к ЧМ-2018.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
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19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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