Главные новости дня: 22 января

Сегодня, 22 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.

"Локомотив" в матче 1-го тура Кубка "Матч Премьер" нанес поражение "Зениту".

В первой игре четвертьфинала Кубка Испании "Валенсия" на выезде уступила "Хетафе".

"Монако" с Александром Головиным в составе вылетел из Кубка Франции. "Лилль", "Тулуза" и "Генгам" добыли путевки в следующий раунд.

Сегодня прошли последние три матча 1/8 финала Кубка Азии. Позже стали известны пары четвертьфинала турнира.

"Порту" оказался сильнее "Бенфики" и стал первым финалистом Кубка португальской лиги.

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого покинул Кубок Нидерландов, проиграв "АЗ Алкмару".

Ужасные новости пришли из стана "Кардиффа", где самолет с новичком команды Эмилиано Салой пропал без вести. Позже полиция отчиталась о результатах поиска.

Известный спринтер Усэйн Болт решил завязать с футболом. Также завершение карьеры анонсировал Тим Ховард.

Адвокат Кокорина не исключил страшные последствия для здоровья футболиста.

ЦСКА продлил соглашение с одним из лидеров команды Федором Чаловым.

А также расследуется дело о крупном хищении средств при подготовке к ЧМ-2018.

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