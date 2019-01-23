Главные новости дня: 22 января
Сегодня, 22 января, в мире футбола произошло немало интересных событий.
"Локомотив" в матче 1-го тура Кубка "Матч Премьер" нанес поражение "Зениту".
В первой игре четвертьфинала Кубка Испании "Валенсия" на выезде уступила "Хетафе".
"Монако" с Александром Головиным в составе вылетел из Кубка Франции. "Лилль", "Тулуза" и "Генгам" добыли путевки в следующий раунд.
Сегодня прошли последние три матча 1/8 финала Кубка Азии. Позже стали известны пары четвертьфинала турнира.
"Порту" оказался сильнее "Бенфики" и стал первым финалистом Кубка португальской лиги.
"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого покинул Кубок Нидерландов, проиграв "АЗ Алкмару".
Ужасные новости пришли из стана "Кардиффа", где самолет с новичком команды Эмилиано Салой пропал без вести. Позже полиция отчиталась о результатах поиска.
Известный спринтер Усэйн Болт решил завязать с футболом. Также завершение карьеры анонсировал Тим Ховард.
Адвокат Кокорина не исключил страшные последствия для здоровья футболиста.
ЦСКА продлил соглашение с одним из лидеров команды Федором Чаловым.
А также расследуется дело о крупном хищении средств при подготовке к ЧМ-2018.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Легендарный голкипер объявил о скором завершении карьеры
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"Монако" с Головиным покидает Кубок Франции, "Лилль" идет дальше
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"Порту" одолел "Бенфику" и прошел в финал Кубка португальской лиги
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"Витесс" Слуцкого выбили из четвертьфинала Кубка Нидерландов
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11