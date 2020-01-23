Главные новости дня: 22 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 января.

В Кубке Испании свои матчи провели "Барселона" и "Реал". Каталонцы еле-еле обыграли "Ибицу", "Реал" также изрядно потрудился для победы матче с "Унионистас Саламанкой".

В Кубке Италии "Ювентус" обыграл "Рому", а Криштиану Роналду продлил свою голевую серию.

ПСЖ вышел в финал Кубка Лиги, добившись победы над "Реймсом".

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" опозорился в матче с "Бернли". "Тоттенхэм" и "Лестер" добились важных побед.

В России продолжается сага с переходом Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи". Игрок может быть даже серьезно наказан в случае отказа от трансфера.

"Бавария" не собирается выкупать трансфер полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

В "Тоттенхэме" назревает конфликт. Игроки недовольны методами работы главного тренера Жозе Моуринью.

Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе нашел новый клуб.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru