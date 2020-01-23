Главные новости дня: 22 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 января.
В Кубке Испании свои матчи провели "Барселона" и "Реал". Каталонцы еле-еле обыграли "Ибицу", "Реал" также изрядно потрудился для победы матче с "Унионистас Саламанкой".
В Кубке Италии "Ювентус" обыграл "Рому", а Криштиану Роналду продлил свою голевую серию.
ПСЖ вышел в финал Кубка Лиги, добившись победы над "Реймсом".
В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" опозорился в матче с "Бернли". "Тоттенхэм" и "Лестер" добились важных побед.
В России продолжается сага с переходом Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи". Игрок может быть даже серьезно наказан в случае отказа от трансфера.
"Бавария" не собирается выкупать трансфер полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
В "Тоттенхэме" назревает конфликт. Игроки недовольны методами работы главного тренера Жозе Моуринью.
Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе нашел новый клуб.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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"Реал" благодаря автоголу победил клуб третьего дивизиона в Кубке Испании
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Гол Роналду помог "Ювентусу" выбить "Рому" из Кубка Италии
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Хет-трик де Йонга принес "Аяксу" крупную победу в Кубке Нидерландов
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"Тоттенхэм" и "Лестер" добились побед в чемпионате Англии
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|64
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|23
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|23
|17