Главные новости дня: 22 января

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Главные новости дня: 22 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 22 января.

В Кубке Испании свои матчи провели "Барселона" и "Реал". Каталонцы еле-еле обыграли "Ибицу", "Реал" также изрядно потрудился для победы матче с "Унионистас Саламанкой".

В Кубке Италии "Ювентус" обыграл "Рому", а Криштиану Роналду продлил свою голевую серию.

ПСЖ вышел в финал Кубка Лиги, добившись победы над "Реймсом".

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" опозорился в матче с "Бернли". "Тоттенхэм" и "Лестер" добились важных побед.

В России продолжается сага с переходом Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи". Игрок может быть даже серьезно наказан в случае отказа от трансфера.

"Бавария" не собирается выкупать трансфер полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

В "Тоттенхэме" назревает конфликт. Игроки недовольны методами работы главного тренера Жозе Моуринью.

Бывший полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе нашел новый клуб.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" потерпел второе поражение подряд в АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 64
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 23 45
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 34
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 31
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
14 Бернли Бернли 23 27
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 23 17
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