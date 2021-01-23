Главные новости дня: 22 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 22 января.

Ривалдо назвал четыре причины для перехода Месси в ПСЖ.

На Алехандро Гомеса появился претендент из Испании.

Каррера назвал оптимальную позицию для Кокорина в "Фиорентине".

Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Италии.

Зидан заболел коронавирусом.

"Спартак" обвинили в организации договорного матча в 1998 году.

Официально: Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА.

Судебный процесс не помешает возможному возвращению Промеса в "Спартак".

"Лацио" подписал 17-летнего ивуарийца, который никогда не играл на профессиональном уровне.

Гвардиола назвал сроки восстановления Де Брюйне.

Варди перенесёт операцию на пахе.

"Роме" присудили второе техническое поражение за сезон.

Шесть игроков "Реала" пропустят матч с "Алавесом".

Дисквалификация Месси оставлена в силе.

Карпин исполнил странный танец на тренировке "Ростова" (видео).

"Барселона" не намерена платить компенсацию Сетьену. По мнению клуба, тренер не оправдал ожиданий.

Рауль может возглавить "Реал" в случае отставки Зидана.

Журналист Гордон: "России предлагали провести Евро-2012 вместе с Украиной. Путин отказался".

Лечащий врач Марадоны обвинен в подделке подписей легендарного аргентинца.

Лионеля Месси нет в составе символической сборной 2020 года в FIFA 21.

"Дженоа" не может договориться с ЦСКА по Гайчу.

Холанд повторил рекорд Уве Зеелера по голам в Бундеслиге.