Главные новости дня: 22 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 22 января.
Ривалдо назвал четыре причины для перехода Месси в ПСЖ.
На Алехандро Гомеса появился претендент из Испании.
Каррера назвал оптимальную позицию для Кокорина в "Фиорентине".
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка Италии.
Зидан заболел коронавирусом.
"Спартак" обвинили в организации договорного матча в 1998 году.
Официально: Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА.
Судебный процесс не помешает возможному возвращению Промеса в "Спартак".
"Лацио" подписал 17-летнего ивуарийца, который никогда не играл на профессиональном уровне.
Гвардиола назвал сроки восстановления Де Брюйне.
Варди перенесёт операцию на пахе.
"Роме" присудили второе техническое поражение за сезон.
Шесть игроков "Реала" пропустят матч с "Алавесом".
Дисквалификация Месси оставлена в силе.
Карпин исполнил странный танец на тренировке "Ростова" (видео).
"Барселона" не намерена платить компенсацию Сетьену. По мнению клуба, тренер не оправдал ожиданий.
Рауль может возглавить "Реал" в случае отставки Зидана.
Журналист Гордон: "России предлагали провести Евро-2012 вместе с Украиной. Путин отказался".
Лечащий врач Марадоны обвинен в подделке подписей легендарного аргентинца.
Лионеля Месси нет в составе символической сборной 2020 года в FIFA 21.
"Дженоа" не может договориться с ЦСКА по Гайчу.
Холанд повторил рекорд Уве Зеелера по голам в Бундеслиге.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 22 января
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Куман: "Несерьезно дважды за матч не забивать пенальти если ты играешь за "Барселону""
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В матче двух "Боруссий" сильнее оказалась Менхенгладбахская
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Моуринью - о серии "Ливерпуля" без поражений дома: "Они добились удивительных результатов"
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"Дженоа" не может договориться с ЦСКА по Гайчу
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Гвардиола высказался о Суперлиге
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Мбаппе хотел бы сыграть "Ливерпуле" и "Реале"
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Пиоли допускает, что Ибрагимович и Манджукич смогут играть вместе
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Милнер призвал болельщиков "Ливерпуля" поддержать команду в сложный для клуба период (фото)
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Томори на правах аренды перешел из "Челси" в "Милан"
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Лионеля Месси нет в составе символической сборной 2020 года в FIFA 21
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Эль-Шаарави завтра пройдет медосмотр перед переходом в "Рому"
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Лечащий врач Марадоны обвинен в подделке подписей легендарного аргентинца
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Журналист Гордон: "России предлагали провести Евро-2012 вместе с Украиной. Путин отказался"
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Овчинников высказался о ситуации с уходом из ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18