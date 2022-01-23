Главные новости дня: 22 января

Фото: твиттер "Байера"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 22 января.

"Манчестер Сити" неожиданно потерял очки в матче с "Саутгемптоном".

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" минимально победили в 23-м туре АПЛ.

"Атлетико" в компенсированное время вырвал победу над "Валенсией" Черышева.

"Интер" вырвал победу над "Венецией".

Дортмундская "Боруссия" переиграла "Хоффенхайм".

"Байер" объявил о трансфере Сердара Азмуна.

Вилсон Исидор перешёл из "Монако" в "Локомотив".

Стали известны пары африканских стыков за выход на ЧМ-2022.

Юрий Жирков не исключил вариант с завершением карьеры, несмотря на переход в "Химки".

"Челси" сделал "Барселоне" конкретное предложение по Усману Дембеле.

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