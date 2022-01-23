Главные новости дня: 22 января

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Главные новости дня: 22 январяФото: твиттер "Байера"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 22 января.

"Манчестер Сити" неожиданно потерял очки в матче с "Саутгемптоном".

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" минимально победили в 23-м туре АПЛ.

"Атлетико" в компенсированное время вырвал победу над "Валенсией" Черышева.

"Интер" вырвал победу над "Венецией".

Дортмундская "Боруссия" переиграла "Хоффенхайм".

"Байер" объявил о трансфере Сердара Азмуна.

Вилсон Исидор перешёл из "Монако" в "Локомотив".

Стали известны пары африканских стыков за выход на ЧМ-2022.

Юрий Жирков не исключил вариант с завершением карьеры, несмотря на переход в "Химки".

"Челси" сделал "Барселоне" конкретное предложение по Усману Дембеле.

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Невероятный камбэк: "Атлетико" в компенсированное время вырвал победу над "Валенсией" Черышева

Невероятный камбэк: "Атлетико" в компенсированное время вырвал победу над "Валенсией" Черышева

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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