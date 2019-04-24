Главные новости дня: 23 апреля

Soccernews.ru выделяет главные новости вторника, 23 апреля.

"Барселона" обыграла "Алавес" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании, сделав еще один шаг к чемпионскому титулу.

Видеообзор матча "Алавес" - "Барселона"

"Аякс" продолжает уверенно идти во всех турнирах. В этот раз амстердамцы победили "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" победил "Брайтон" и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов.

В Кубке Германии "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Гамбурга" и теперь ждет соперника по финалу.

ПСЖ ищет нападающего и готов заплатить 70 миллионов евро за Икарди.

"Реал" намерен избавиться летом от нескольких игроков.

Эксперты назвали Пака виновным в потасовке с Кокориными и Мамаевым.

"Ювентус" заинтересован в покупке хавбека "Барселоны" Филипе Коутиньо.

Агент Поля Погба хочет, чтобы француз вернулся в "Ювентус".

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