Главные новости дня: 23 апреля

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Главные новости дня: 23 апреля

Soccernews.ru выделяет главные новости вторника, 23 апреля.

"Барселона" обыграла "Алавес" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании, сделав еще один шаг к чемпионскому титулу.

Видеообзор матча "Алавес" - "Барселона"

"Аякс" продолжает уверенно идти во всех турнирах. В этот раз амстердамцы победили "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" победил "Брайтон" и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов.

В Кубке Германии "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Гамбурга" и теперь ждет соперника по финалу.

ПСЖ ищет нападающего и готов заплатить 70 миллионов евро за Икарди.

"Реал" намерен избавиться летом от нескольких игроков.

Эксперты назвали Пака виновным в потасовке с Кокориными и Мамаевым.

"Ювентус" заинтересован в покупке хавбека "Барселоны" Филипе Коутиньо.

Агент Поля Погба хочет, чтобы француз вернулся в "Ювентус".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Барселона" на выезде выиграла у "Алавеса" (видео голов)

"Барселона" на выезде выиграла у "Алавеса" (видео голов)

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд Уотфорд 35 50
8 Эвертон Эвертон 35 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
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