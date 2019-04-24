Главные новости дня: 23 апреля
Soccernews.ru выделяет главные новости вторника, 23 апреля.
"Барселона" обыграла "Алавес" в гостевом матче 34-го тура чемпионата Испании, сделав еще один шаг к чемпионскому титулу.
Видеообзор матча "Алавес" - "Барселона"
"Аякс" продолжает уверенно идти во всех турнирах. В этот раз амстердамцы победили "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.
В чемпионате Англии "Тоттенхэм" победил "Брайтон" и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов.
В Кубке Германии "РБ Лейпциг" оказался сильнее "Гамбурга" и теперь ждет соперника по финалу.
ПСЖ ищет нападающего и готов заплатить 70 миллионов евро за Икарди.
"Реал" намерен избавиться летом от нескольких игроков.
Эксперты назвали Пака виновным в потасовке с Кокориными и Мамаевым.
"Ювентус" заинтересован в покупке хавбека "Барселоны" Филипе Коутиньо.
Агент Поля Погба хочет, чтобы француз вернулся в "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14