Главные новости дня: 23 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 23 апреля.

УЕФА принял важное решение по Евро-2020, который перенесен на 2021 год.

УЕФА установила крайний срок завершения национальных чемпионатов.

УЕФА досрочно заплатит клубам, чьи футболисты играли в отборе к Евро-2020.

Стало известно, как УЕФА распределит еврокубковые места в лигах, не доигравших сезон.

Стали известны возможные даты возобновления РПЛ.

"Зенит" составил символическую сборную из бывших тренеров команды.

"Ливерпуль" может изменить стратегию на летнее трансферное окно.

"Реал" готов продать 11 футболистов.

ПСЖ занял принципиальную позицию по будущему Килиана Мбаппе.

Стало известно, кого Месси хотел бы видеть в "Барселоне" Неймара или Лаутаро Мартинеса.

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