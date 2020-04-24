Главные новости дня: 23 апреля

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Главные новости дня: 23 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 23 апреля.

УЕФА принял важное решение по Евро-2020, который перенесен на 2021 год.

УЕФА установила крайний срок завершения национальных чемпионатов.

УЕФА досрочно заплатит клубам, чьи футболисты играли в отборе к Евро-2020.

Стало известно, как УЕФА распределит еврокубковые места в лигах, не доигравших сезон.

Стали известны возможные даты возобновления РПЛ.

"Зенит" составил символическую сборную из бывших тренеров команды.

"Ливерпуль" может изменить стратегию на летнее трансферное окно.

"Реал" готов продать 11 футболистов.

ПСЖ занял принципиальную позицию по будущему Килиана Мбаппе.

Стало известно, кого Месси хотел бы видеть в "Барселоне" Неймара или Лаутаро Мартинеса.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Реал" смирился, что им не удастся подписать Мбаппе этим летом

"Реал" смирился, что им не удастся подписать Мбаппе этим летом

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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