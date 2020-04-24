Главные новости дня: 23 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 23 апреля.
УЕФА принял важное решение по Евро-2020, который перенесен на 2021 год.
УЕФА установила крайний срок завершения национальных чемпионатов.
УЕФА досрочно заплатит клубам, чьи футболисты играли в отборе к Евро-2020.
Стало известно, как УЕФА распределит еврокубковые места в лигах, не доигравших сезон.
Стали известны возможные даты возобновления РПЛ.
"Зенит" составил символическую сборную из бывших тренеров команды.
"Ливерпуль" может изменить стратегию на летнее трансферное окно.
"Реал" готов продать 11 футболистов.
ПСЖ занял принципиальную позицию по будущему Килиана Мбаппе.
Стало известно, кого Месси хотел бы видеть в "Барселоне" Неймара или Лаутаро Мартинеса.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Стало известно, кого Месси хотел бы видеть в "Барселоне" Неймара или Лаутаро Мартинеса
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Стали известны возможные даты возобновления РПЛ
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Клубы Ла Лиги получили рекомендации касательно бюджетов
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Зинченко провел тренировку с эффектной подругой и собакой
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"Барселона" готова заплатить крупную сумму и отдать двух игроков за "нового Пирло"
Лента новостей
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Главные новости дня: 23 апреля
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Джикия: "Спартаку" стыдно за 8-е место"
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"Ювентус" хочет подписать защитника "Челси"
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1
Иранек не исключает ухода Крала из "Спартака"
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2
Джикия: "Я хотел бы поиграть в Европе, но меня туда никто не зовет"
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Гётце попал в сферу интересов "Лацио"
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Клуб Серии А заинтересовался Умтити
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Джикия назвал самого сложного соперника в РПЛ
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1
"Реал" смирился, что им не удастся подписать Мбаппе этим летом
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Каррагер о продаже Торреса в "Челси": "Я знал, что мы надули их"
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"Ливерпуль" рассматривает вариант с подписанием Виллиана
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2
Джикия отказался сравнивать Месси и Роналду
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Ибрагимович может продолжить карьеру в Бразилии
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2
Стало известно, кого Месси хотел бы видеть в "Барселоне" Неймара или Лаутаро Мартинеса
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ПСЖ интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом
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"Наполи" определился со стоимостью Фабиана Руиса
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"Спартак" еще не принял решения по выкупу Соболева
-
"Сампдория" объявила о выздоровлении всех футболистов команды от коронавируса
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Вернер назвал условия для своего перехода в "Ливерпуль"
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Стали известны возможные даты возобновления РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18