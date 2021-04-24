Главные новости дня: 23 апреля
Фото: Твиттер @Cristiano
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 апреля.
"Манчестер Сити" согласовал трансфер бразильского вингера.
"Шахтер" сделал предложение тренеру "Сассуоло".
Роналду готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в "Манчестер Юнайтед".
Три клуба ведут борьбу за Дзагоева.
Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020 и другие решения УЕФА.
УЕФА решил не наказывать клубы-основатели Суперлиги Европы.
"Парма" может переманить тренера "Локомотива" Николича. Стала известна сумма отступных.
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в возвращении Роналду.
"Барселона" определилась со сроком нового контракта для Месси.
"Зенит" готов купить французского форварда за 20 миллионов евро.
Названы суммы штрафов для клубов, которые вышли из Суперлиги.
Марио Фернандес не поможет ЦСКА в дерби со "Спартаком".
Клуб французской Лиги 1 находится на грани банкротства.
"Ливерпуль" согласовал контракт с защитником Конате.
Автогол голкипера "Арсенала" позволил "Эвертону" одержать гостевую победу.
Кейн может не сыграть в финале Кубка Английской Лиги с "Манчестер Сити".
Появилась официальная позиция "Челси" по Суперлиге.
"Реал" и "Барселона" заинтересовались "новым Руни".
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Кейн может не сыграть в финале Кубка Английской Лиги с "Манчестер Сити"
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Автогол голкипера "Арсенала" позволил "Эвертону" одержать гостевую победу
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Названы суммы штрафов для клубов, которые вышли из Суперлиги
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Чеферин грозится запретить участие в еврокубках клубам, оставшимся в Суперлиге
-
"Ливерпуль" согласовал контракт с защитником Конате
-
Клуб французской Лиги 1 находится на грани банкротства
-
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18