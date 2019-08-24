Главные новости дня: 23 августа

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Главные новости дня: 23 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 23 августа.

"Севилья" обыграла "Гранаду" в матче 2-го тура Примеры (видеообзор матча).

Дортмундская "Боруссия" в гостевом матче обыграла "Кельн".

Трансферная кампания "Краснодара" завершена из-за финансового фейр-плей.

Роналду, Месси и Икарди чаще всего ищут на популярном сайте для взрослых.

"Реал" уверен в неудаче "Барселоны" в переговорах по трансферу Неймара.

В "Барселоне" может вспыхнуть конфликт из-за Неймара.

У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак.

ПСЖ и "Ювентус" могут совершить суперобмен с участием шести игроков.

Роналду рассказал, что мог перейти в "Барселону".

Сутормин заплатит своему первому тренеру миллион рублей в знак благодарности.

"Интер" заявил Икарди на сезон-2019/20.

"Барселона" призвала Дембеле изменить отношение к работе.

Роберт Левандовски продлит контракт с "Баварией" на следующей неделе.

"Барселона" готова купить игрока "Ювентуса" за 60 миллионов евро

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Санчо стал самым молодым игроком в истории чемпионата Германии, забившим 15 голов

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 2 6
2 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 2 6
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2 4
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 4
5 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 2 4
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 2 4
7 Борнмут Борнмут 2 4
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 4
9 Эвертон Эвертон 3 4
10 Бернли Бернли 2 3
11 Астон Вилла Астон Вилла 3 3
12 Норвич Сити Норвич Сити 2 3
13 Лестер Сити Лестер Сити 2 2
14 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2 2
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 1
16 Челси Челси 2 1
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 1
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 2 0
19 Саутгемптон Саутгемптон 2 0
20 Уотфорд Уотфорд 2 0
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