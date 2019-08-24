Главные новости дня: 23 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 23 августа.

"Севилья" обыграла "Гранаду" в матче 2-го тура Примеры (видеообзор матча).

Дортмундская "Боруссия" в гостевом матче обыграла "Кельн".

Трансферная кампания "Краснодара" завершена из-за финансового фейр-плей.

Роналду, Месси и Икарди чаще всего ищут на популярном сайте для взрослых.

"Реал" уверен в неудаче "Барселоны" в переговорах по трансферу Неймара.

В "Барселоне" может вспыхнуть конфликт из-за Неймара.

У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак.

ПСЖ и "Ювентус" могут совершить суперобмен с участием шести игроков.

Роналду рассказал, что мог перейти в "Барселону".

Сутормин заплатит своему первому тренеру миллион рублей в знак благодарности.

"Интер" заявил Икарди на сезон-2019/20.

"Барселона" призвала Дембеле изменить отношение к работе.

Роберт Левандовски продлит контракт с "Баварией" на следующей неделе.

"Барселона" готова купить игрока "Ювентуса" за 60 миллионов евро

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