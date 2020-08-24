Главные новости дня: 23 августа

Самым ярким событием 23 августа стало то, что "Бавария" обыграла ПСЖ в финале Лиги Чемпионов. В матче за Суперкубок УЕФА клуб встретится с "Севильей".

У новичка "Барселоны" Пьянича выявлен коронавирус.

Ибрагимович пропустит предсезонный сбор "Милана". Стороны все еще не согласовали контракт.

Новый владелец "Ромы" хочет видеть Де Росси в клубе.

Полоз вернулся в "Ростов". Попов продолжит карьеру в "Сочи".

"Локомотив" теряет Алексея Миранчука.

Александр Головин признан лучшим игроком "Монако" в игре с "Реймсом".

Хавбек "Спартака" Тиль договорился о переходе в другой клуб.

"Парма" по необычной причине уволила тренера, который возглавлял клуб с 4-го дивизиона.

Кандидат в президенты "Барселоны" хочет пригласить Клоппа

УЕФА может сохранить нынешний формат Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru