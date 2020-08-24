Главные новости дня: 23 августа

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Главные новости дня: 23 августа

Самым ярким событием 23 августа стало то, что "Бавария" обыграла ПСЖ в финале Лиги Чемпионов. В матче за Суперкубок УЕФА клуб встретится с "Севильей".

У новичка "Барселоны" Пьянича выявлен коронавирус.

Ибрагимович пропустит предсезонный сбор "Милана". Стороны все еще не согласовали контракт.

Новый владелец "Ромы" хочет видеть Де Росси в клубе.

Полоз вернулся в "Ростов". Попов продолжит карьеру в "Сочи".

"Локомотив" теряет Алексея Миранчука.

Александр Головин признан лучшим игроком "Монако" в игре с "Реймсом".

Хавбек "Спартака" Тиль договорился о переходе в другой клуб.

"Парма" по необычной причине уволила тренера, который возглавлял клуб с 4-го дивизиона. 

Кандидат в президенты "Барселоны" хочет пригласить Клоппа

УЕФА может сохранить нынешний формат Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

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"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу Чемпионов. Фото с церемонии награждения

"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу Чемпионов. Фото с церемонии награждения

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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