Главные новости дня: 23 августа

Фото: твиттер "Милана"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 23 августа.

"Севилья" добыла минимальную победу над "Хетафе".

"Милан" стартовал в новом сезоне Серии А с победы над "Сампдорией".

Объявлен окончательный состав сборной России на матчи квалификации к чемпионату мира.

Президент РФС подтвердил намерение отменить лимит на легионеров.

"Бавария" объявила о продлении контракта с Йозуа Киммихом.

Алексис Бека Бека стал игроком "Локомотива".

"Барселона" почти договорилась с двумя капитанами о снижении зарплаты.

ПСЖ ждет от "Реала" предложения по Килиану Мбаппе.

"Тоттенхэм" готовит предложение по Криштиану Роналду.

ПСЖ может подписать ещё одного хавбека до закрытия трансферного окна.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru