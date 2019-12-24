Главные новости дня: 23 декабря

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Главные новости дня: 23 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 23 декабря.

На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом

 

Тебас переизбран президентом Ла Лиги.

Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину".

РФС смягчил наказание Гинера, который предложил Егорову "застрелиться".

"Эспаньол" намерен усилиться бывшим форвардом "Зенита" Халком.

Мбаппе рассказал о своей борьбе с Месси за "Золотую бутсу"-2019.

Рамос и Пике претендуют на попадание в команду года УЕФА.

"Барселона" платит самые высокие зарплаты в мировом спорте.

"Витесс" объявил об уходе Хонды. Японец провёл в клубе 1,5 месяца

"Реал" показал лучший результат за последние 32 года по пропущенным голам в 18 турах Примеры.

Сон Хын Мин получил три прямые красные карточки за 2019 год, подобного в АПЛ не было с прошлого века.

Впервые с 2013 года Роналду проиграл в финале турнира.

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На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом

На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
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