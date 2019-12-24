Главные новости дня: 23 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 23 декабря.
На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом
Тебас переизбран президентом Ла Лиги.
Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину".
РФС смягчил наказание Гинера, который предложил Егорову "застрелиться".
"Эспаньол" намерен усилиться бывшим форвардом "Зенита" Халком.
Мбаппе рассказал о своей борьбе с Месси за "Золотую бутсу"-2019.
Рамос и Пике претендуют на попадание в команду года УЕФА.
"Барселона" платит самые высокие зарплаты в мировом спорте.
"Витесс" объявил об уходе Хонды. Японец провёл в клубе 1,5 месяца
"Реал" показал лучший результат за последние 32 года по пропущенным голам в 18 турах Примеры.
Сон Хын Мин получил три прямые красные карточки за 2019 год, подобного в АПЛ не было с прошлого века.
Впервые с 2013 года Роналду проиграл в финале турнира.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Тебас переизбран президентом Ла Лиги
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Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину"
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Глушаков: "Федун - святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона "Спартака"
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Медведев о покупке Черышева: "Очередная агентская туфта. Мы не планируем его покупать"
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РФС смягчил наказание Гинера, который предложил Егорову "застрелиться"
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Главные новости дня: 23 декабря
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Капитан "Боруссии" Ройс женился
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Насри: "Салах гонится за статистикой"
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На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом
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Игрок "Лилля" Языджи из-за разрыва связок выбыл на долгий срок
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Юнгберг останется в тренерском штабе "Арсенала"
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"Манчестер Юнайтед" зимой предложит за Эриксена 40 миллионов
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Тебас переизбран президентом Ла Лиги
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1
Жена Икарди: "Конте важное приобретение для "Интера"
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Иньеста может перейти в команду Хуана Верона
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"Штутгарт" отправил в отставку главного тренера
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Бентанкур дисквалифицирован на три матча
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Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину"
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Хонда может вернуться в российский клуб
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Артета провел первую тренировку с "Арсеналом"
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Моуринью высказался относительно проблемы расизма в футболе
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СМИ: Ибрагимович примет предложение "Милана"
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Глушаков: "Федун - святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона "Спартака"
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1
Рамос рассказал о планах "Реала" на 2020 год
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Нойер высказался относительно своего будущего в "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10