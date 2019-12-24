Главные новости дня: 23 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 23 декабря.

На "Уэмбли" установят новые камеры наблюдения для борьбы с расизмом

Тебас переизбран президентом Ла Лиги.

Джузеппе Якини возглавил "Фиорентину".

РФС смягчил наказание Гинера, который предложил Егорову "застрелиться".

"Эспаньол" намерен усилиться бывшим форвардом "Зенита" Халком.

Мбаппе рассказал о своей борьбе с Месси за "Золотую бутсу"-2019.

Рамос и Пике претендуют на попадание в команду года УЕФА.

"Барселона" платит самые высокие зарплаты в мировом спорте.

"Витесс" объявил об уходе Хонды. Японец провёл в клубе 1,5 месяца

"Реал" показал лучший результат за последние 32 года по пропущенным голам в 18 турах Примеры.

Сон Хын Мин получил три прямые красные карточки за 2019 год, подобного в АПЛ не было с прошлого века.

Впервые с 2013 года Роналду проиграл в финале турнира.

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