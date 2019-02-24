Главные новости дня: 23 февраля

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Главные новости дня: 23 февраля

Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в субботу, 23 февраля.

В чемпионате Испании хет-трик Месси помог "Барселоне" победить "Севилью", а "Атлетик" обыграл "Эйбар".

Во Франции дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Ним", а "Амьен" обыграл "Ниццу".

В 27-м туре чемпионата Англии "Бернли" обыграл "Тоттенхэм" и прервал серию из 4 побед "шпор" в АПЛ"Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" благодаря дублю Заа.

В чемпионате Италии "Рома" вырвала победу у "Фрозиноне".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РОМА" - "ФРОЗИНОНЕ" - 3:2.

В Бундеслиги "Вольфсбург" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию", а "Бавария" обыграла "Герту".

В чемпионате Испании хет-трик Месси помог "Барселоне" победить "Севилью", а "Атлетик" обыграл "Эйбар".

Сборная России переиграла команду звезд на Кубке Легенд.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "СЕВИЛЬЯ" - "БАРСЕЛОНА" - 2:4.

Запрет "Челси" на регистрацию новых игроков не позволит "Реалу" купить футболиста.

УЕФА назвала автора лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.

ФИФА опубликовала заявление касательно избрания Дюкова президентом РФС.

Сульшер пригласил Фергюсона поучаствовать в подготовке к матчу с "Ливерпулем".

"Манчестер Сити" грозит трансферный бан от ФИФА.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль": анонс и прогноз центрального матча 27 тура АПЛ

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль": анонс и прогноз центрального матча 27 тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 40
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Борнмут Борнмут 27 34
11 Эвертон Эвертон 27 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Бернли Бернли 27 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 28
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 27 11
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