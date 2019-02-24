Главные новости дня: 23 февраля

Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в субботу, 23 февраля.

В чемпионате Испании хет-трик Месси помог "Барселоне" победить "Севилью", а "Атлетик" обыграл "Эйбар".

Во Франции дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Ним", а "Амьен" обыграл "Ниццу".

В 27-м туре чемпионата Англии "Бернли" обыграл "Тоттенхэм" и прервал серию из 4 побед "шпор" в АПЛ. "Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" благодаря дублю Заа.

В чемпионате Италии "Рома" вырвала победу у "Фрозиноне".

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РОМА" - "ФРОЗИНОНЕ" - 3:2.

В Бундеслиги "Вольфсбург" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию", а "Бавария" обыграла "Герту".

В чемпионате Испании хет-трик Месси помог "Барселоне" победить "Севилью", а "Атлетик" обыграл "Эйбар".

Сборная России переиграла команду звезд на Кубке Легенд.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "СЕВИЛЬЯ" - "БАРСЕЛОНА" - 2:4.

Запрет "Челси" на регистрацию новых игроков не позволит "Реалу" купить футболиста.

УЕФА назвала автора лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.

ФИФА опубликовала заявление касательно избрания Дюкова президентом РФС.

Сульшер пригласил Фергюсона поучаствовать в подготовке к матчу с "Ливерпулем".

"Манчестер Сити" грозит трансферный бан от ФИФА.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru