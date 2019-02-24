Главные новости дня: 23 февраля
Soccernews.ru выделяет главные события из мира футбола, которые произошли в субботу, 23 февраля.
В чемпионате Испании хет-трик Месси помог "Барселоне" победить "Севилью", а "Атлетик" обыграл "Эйбар".
Во Франции дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Ним", а "Амьен" обыграл "Ниццу".
В 27-м туре чемпионата Англии "Бернли" обыграл "Тоттенхэм" и прервал серию из 4 побед "шпор" в АПЛ. "Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" благодаря дублю Заа.
В чемпионате Италии "Рома" вырвала победу у "Фрозиноне".
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РОМА" - "ФРОЗИНОНЕ" - 3:2.
В Бундеслиги "Вольфсбург" разгромил менхенгладбахскую "Боруссию", а "Бавария" обыграла "Герту".
В чемпионате Испании хет-трик Месси помог "Барселоне" победить "Севилью", а "Атлетик" обыграл "Эйбар".
Сборная России переиграла команду звезд на Кубке Легенд.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "СЕВИЛЬЯ" - "БАРСЕЛОНА" - 2:4.
Запрет "Челси" на регистрацию новых игроков не позволит "Реалу" купить футболиста.
УЕФА назвала автора лучшего гола первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов.
ФИФА опубликовала заявление касательно избрания Дюкова президентом РФС.
Сульшер пригласил Фергюсона поучаствовать в подготовке к матчу с "Ливерпулем".
"Манчестер Сити" грозит трансферный бан от ФИФА.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Рома" вырвала победу у "Фрозиноне" в матче Серии А (видео голов)
-
Сборная России переиграла команду звезд на Кубке Легенд
-
"Фрозиноне" - "Рома": видеотрансляция поединка "волков" с одним из аутсайдеров Серии А
-
"Борнмут" и "Вулверхэмптон" не смогли выявить победителя, "Ньюкасл" обыграл "Хаддерсфилд"
-
Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть "Ним"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 февраля
-
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль": анонс и прогноз центрального матча 27 тура АПЛ
-
"Рома" - "Фрозиноне" - 3:2 (видеообзор матча)
-
"Атлетик" обыграл "Эйбар" в чемпионате Испании (видео голов)
-
"Рома" вырвала победу у "Фрозиноне" в матче Серии А (видео голов)
-
Пике высказался о предстоящем матче с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании
-
"Амьен" обыграл "Ниццу", а "Генгам" победил "Анже" в матче 26-го тура Лиги 1
-
Месси красиво поступил после хет-трика в ворота "Севильи"
-
Сборная России переиграла команду звезд на Кубке Легенд
-
"Марсель" отказал российскому клубу в продаже игрока
-
"Алавес" - "Сельта" - 0:0 (видеообзор матча)
-
"Фортуна" обыграла "Нюрнберг" в матче 23-го тура чемпионата Германии
-
У каждой команды есть хорошие игроки, у нас - лучший: Вальверде мощно высказался о Месси
-
"Алавес" и "Сельта" разошлись миром в матче Ла Лиги
-
"Фрозиноне" - "Рома": видеотрансляция поединка "волков" с одним из аутсайдеров Серии А
-
"Кристал Пэлас" разгромил "Лестер" благодаря дублю Заа
-
На матче АПЛ произошел курьезный эпизод
-
Перишич определился со своим будущим в "Интере"
-
Капитан "Барселоны" высказался о победном матче с "Севильей"
-
"Борнмут" и "Вулверхэмптон" не смогли выявить победителя, "Ньюкасл" обыграл "Хаддерсфилд"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Бернли
|27
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|26
|27
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11