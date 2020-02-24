Главные новости дня: 23 февраля

Soccernews.ru подводит итоги воскресенья, 23 февраля.

В 27-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд", "Арсенал" в феерическом матче победил "Эвертон".

В матче 26-го тура чемпионата Франции ПСЖ победил "Бордо". Команды забили семь голов на двоих.

В Италии состоялись два матча 25-го тура. "Лацио" обыграл "Дженоа" и приблизилась к "Ювентусу". "Рома" прервала серию из трех поражений подряд, разгромив "Лечче".

В 25-м туре чемпионата Испании "Атлетико" добыл волевую победу над "Вильярреалом".

В Москве завершился 12-й Кубок легенд. К сожалению, финальный матч был омрачен громким скандалом.

"Барселона" и "Реал" понесли потери перед "эль-класико". Каталонцы лишились Серхи Роберто, а "Реал" не сможет рассчитывать на Эдена Азара и Родриго Гоэса. Также под вопросом участие в матче Серхио Рамоса.

"Барселона" предложила выгодный контракт нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу.

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