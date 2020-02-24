Главные новости дня: 23 февраля

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Главные новости дня: 23 февраля

Soccernews.ru подводит итоги воскресенья, 23 февраля.

В 27-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд", "Арсенал" в феерическом матче победил "Эвертон".

В матче 26-го тура чемпионата Франции ПСЖ победил "Бордо". Команды забили семь голов на двоих.

В Италии состоялись два матча 25-го тура. "Лацио" обыграл "Дженоа" и приблизилась к "Ювентусу". "Рома" прервала серию из трех поражений подряд, разгромив "Лечче".

В 25-м туре чемпионата Испании "Атлетико" добыл волевую победу над "Вильярреалом".

В Москве завершился 12-й Кубок легенд. К сожалению, финальный матч был омрачен громким скандалом.

"Барселона" и "Реал" понесли потери перед "эль-класико". Каталонцы лишились Серхи Роберто, а "Реал" не сможет рассчитывать на Эдена Азара и Родриго Гоэса. Также под вопросом участие в матче Серхио Рамоса.

"Барселона" предложила выгодный контракт нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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ПСЖ с хоккейным счетом обыграл "Бордо"

ПСЖ с хоккейным счетом обыграл "Бордо"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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