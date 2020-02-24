Главные новости дня: 23 февраля
Soccernews.ru подводит итоги воскресенья, 23 февраля.
В 27-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" разгромил "Уотфорд", "Арсенал" в феерическом матче победил "Эвертон".
В матче 26-го тура чемпионата Франции ПСЖ победил "Бордо". Команды забили семь голов на двоих.
В Италии состоялись два матча 25-го тура. "Лацио" обыграл "Дженоа" и приблизилась к "Ювентусу". "Рома" прервала серию из трех поражений подряд, разгромив "Лечче".
В 25-м туре чемпионата Испании "Атлетико" добыл волевую победу над "Вильярреалом".
В Москве завершился 12-й Кубок легенд. К сожалению, финальный матч был омрачен громким скандалом.
"Барселона" и "Реал" понесли потери перед "эль-класико". Каталонцы лишились Серхи Роберто, а "Реал" не сможет рассчитывать на Эдена Азара и Родриго Гоэса. Также под вопросом участие в матче Серхио Рамоса.
"Барселона" предложила выгодный контракт нападающему "Интера" Лаутаро Мартинесу.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 23 февраля
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ПСЖ с хоккейным счетом обыграл "Бордо"
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"Челси" объявил о переходе Зиеша
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1
"Атлетико" одержал волевую победу над "Вильярреалом"
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Тренер "Ромы" оценил игру Мхитаряна в матче с "Лечче"
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Кавани установил рекорд ПСЖ
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Жоау Мариу раскритиковал свой бывший клуб "Интер"
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"Галатасарай" впервые за последний 21 год обыграл "Фенербахче" на выезде
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1
ПСЖ поддержал Китай в борьбе с коронавирусом
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АЕК Карреры разгромил ОФИ, одержав 4-ю победу подряд
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1
Ибрагимович отреагировал на успех Тайсона Фьюри в бою с Деонтеем Уайлдером
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"Севилья" разгромила "Хетафе" в матче Примеры
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"Вольфсбург" разгромил "Майнц" в матче Бундеслиги
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"Рома" разгромила "Лечче". Мхитарян забил гол
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"Реал" лишился еще одного нападающего перед матчем с "Барселоной"
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"Арсенал" одержал волевую победу над "Эвертоном" в АПЛ
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"Ренн" обыграл "Ним" и вышел на третье место в чемпионате Франции
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"Аякс" в гостях проиграл "Хераклесу" в чемпионате Нидерландов
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1
Икарди устроил скандал перед матчем с "Боруссией" в Лиге Чемпионов
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Экс-президент "Локомотива" рассказал, почему клуб никого не купил в зимнее трансферное окно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18