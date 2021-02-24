Главные новости дня: 23 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 23 февраля.
Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. "Бавария" разгромила "Лацио", а "Челси" победил "Атлетико".
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов.
Финский полузащитник "Ростова" Роман Еременко неожиданно покинул клуб. Позже стала известна причина ухода.
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил очередной рейтинг от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси подешевел больше всех в рейтинге самых дорогих футболистов в мире.
Стало известно расписание матчей 20-го тура чемпионата России.
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович получил необычную награду, которая вручается спортсменам, допустившим яркие провалы.
Внутри "Тоттенхэма" растет волна недовольства главным тренером команды Жозе Моуринью.
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес вспомнил о том, какие аргументы приводило руководство "Барселоны" при расставании с ним.
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров рассказал об истории, когда у него пропали деньги и он обвинил в этом Артема Дзюбу.
Президент Аргентины арендовал самолет у нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
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"Бавария" разгромила "Лацио" в матче Лиги Чемпионов
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18