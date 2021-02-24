Главные новости дня: 23 февраля

Теги бавария мюнхенчелсилионель мессикриштиану роналдуроберт левандовски

Главные новости дня: 23 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 23 февраля.

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона-2020/2021. "Бавария" разгромила "Лацио", а "Челси" победил "Атлетико".

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов.

Финский полузащитник "Ростова" Роман Еременко неожиданно покинул клуб. Позже стала известна причина ухода.

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил очередной рейтинг от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси подешевел больше всех в рейтинге самых дорогих футболистов в мире.

Стало известно расписание матчей 20-го тура чемпионата России.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович получил необычную награду, которая вручается спортсменам, допустившим яркие провалы.

Внутри "Тоттенхэма" растет волна недовольства главным тренером команды Жозе Моуринью.

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес вспомнил о том, какие аргументы приводило руководство "Барселоны" при расставании с ним.

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров рассказал об истории, когда у него пропали деньги и он обвинил в этом Артема Дзюбу.

Президент Аргентины арендовал самолет у нападающего "Барселоны" Лионеля Месси

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Феерия "Баварии" и успех "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 23 февраля

Феерия "Баварии" и успех "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 23 февраля

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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