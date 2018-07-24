Главные новости дня: 23 июля
23 июля в мире футбола произошла масса интересных событий.
ПСЖ требует от "Локомотива" 15 миллионов евро за Крыховяка
Президент "Баварии" раскритиковал Озила, который ушел из сборной Германии
"Барселоне" придется ждать до конца августа, чтобы купить Де Йонга
Фанаты издеваются над новым стадионом "Тоттенхэма"
Сарри попросил "Челси" сохранить Виллиана
Но сам Виллиан по-прежнему хочет в "Барселону"
"Реал" готов выделить 250 миллионов евро за Азара и форварда
"Спартак" узнал соперника по третьему раунду квалификации Лиги Чемпионов
Месси признан лучшим игроком в истории
Издание 4-4-2 выбрало лучших вратарей
"Барселона" интересуется Парехо
"Реал" определился с капитанами
Определились соперники "Зенита" и "Уфы" в Лиге Европы
"Челси" затягивает трансфер Куртуа в "Реал"
"Манчестер Юнайтед" назвал цену на Мартиаля
Мбаппе назвал главных претендентов на выигрыш "Золотого мяча"
"Челси" намерен отклонить предложение "Реала" по Азару
"Барселона" требует за Мину 30 миллионов евро
Родриго может перейти в "Реал"
Погба хочет вернуться в "Ювентус"
ПСЖ интересуется хорватом Видой
Игуаин получил предложение от "Милана"
"Челси" может обменять Азара на Асенсио
Роналду не хочет встречаться с Флорентино Пересом
"Ювентус" заинтересовался Канте
"Бордо" подтвердил переход Малкома в "Рому"
"Челси" отказал "Барселоне" в трансфере Виллиана
Агент Озила оскорбил президента "Баварии"
"Манчестер Юнайтед" хочет купить Боатенга
Роналду шокировал врачей "Ювентуса"
"Барселона" может сорвать переход Малкома в "Рому"
"Челси" готов платить Азару больше 17 миллионов в год
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами, завтра будет еще интереснее. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31