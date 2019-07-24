Главные новости дня: 23 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 23 июля.

Результаты первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Результаты первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Барселона" уступила "Челси" в товарищеском матче.

Официально: Гацкан - игрок "Крыльев Советов".

"Бетис" объявил о переходе Набиля Фекира.

ПСЖ подписал воспитанника "Барселоны", которого называют "новым Месси".

Глава Федерации футбола Аргентины был исключен из совета ФИФА из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ.

"Фламенго" объявил о переходе Филипе Луиса.

Зинедин Зидан выгоняет Гарета Бэйла из "Реала" из-за Поля Погба.

"Наполи" отказался от покупки Хамеса Родригеса.

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