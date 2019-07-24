Главные новости дня: 23 июля

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Главные новости дня: 23 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 23 июля.

Результаты первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

Результаты первых матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Барселона" уступила "Челси" в товарищеском матче.

Официально: Гацкан - игрок "Крыльев Советов".

"Бетис" объявил о переходе Набиля Фекира.

ПСЖ подписал воспитанника "Барселоны", которого называют "новым Месси".

Глава Федерации футбола Аргентины был исключен из совета ФИФА из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ.

"Фламенго" объявил о переходе Филипе Луиса.

Зинедин Зидан выгоняет Гарета Бэйла из "Реала" из-за Поля Погба.

"Наполи" отказался от покупки Хамеса Родригеса.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Глава Федерации футбола Аргентины был исключен из совета ФИФА из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ

Глава Федерации футбола Аргентины был исключен из совета ФИФА из-за критики в адрес КОНМЕБОЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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