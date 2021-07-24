Главные новости дня: 23 июля

Теги россиявалерий карпинвасилий уткинкилиан мбаппе

Главные новости дня: 23 июляФото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 23 июля.

Валерий Карпин - главный тренер сборной России.

Стала известна зарплата Карпина в сборной России.

Уткин назвал ошибкой назначение Карпина на пост главного тренера сборной России.

Семин поделился мнением о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России.

Карпин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России.

Мбаппе сообщил Почеттино о своем решении по поводу будущего в ПСЖ.

"Зенит" предложил контракт одному из лидеров "Валенсии".

Камавинга отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Санчо.

"Краснодар" объявил о переходе форварда из Бундеслиги.

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Стала известна зарплата Карпина в сборной России

Стала известна зарплата Карпина в сборной России

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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