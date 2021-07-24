Главные новости дня: 23 июля

Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 23 июля.

Валерий Карпин - главный тренер сборной России.

Стала известна зарплата Карпина в сборной России.

Уткин назвал ошибкой назначение Карпина на пост главного тренера сборной России.

Семин поделился мнением о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России.

Карпин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России.

Мбаппе сообщил Почеттино о своем решении по поводу будущего в ПСЖ.

"Зенит" предложил контракт одному из лидеров "Валенсии".

Камавинга отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Санчо.

"Краснодар" объявил о переходе форварда из Бундеслиги.

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