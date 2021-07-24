Главные новости дня: 23 июля
Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 23 июля.
Валерий Карпин - главный тренер сборной России.
Стала известна зарплата Карпина в сборной России.
Уткин назвал ошибкой назначение Карпина на пост главного тренера сборной России.
Семин поделился мнением о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России.
Карпин прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной России.
Мбаппе сообщил Почеттино о своем решении по поводу будущего в ПСЖ.
"Зенит" предложил контракт одному из лидеров "Валенсии".
Камавинга отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Санчо.
"Краснодар" объявил о переходе форварда из Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18