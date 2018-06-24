Главные новости дня: 23 июня
В субботу, 23 июня, прошёл десятый день Чемпионата Мира 2018 года. Календарь предусматривал три матча и открывали программу сборные Бельгии и Туниса. Команды выдали очень яркую игру, забив семь голов на двоих. Лучшим игроком встречи был признан вингер Эден Азар, а форвард "красных дьяволов" Ромелу Лукаку, к сожалению, выбыл из строя из-за травмы.
Видеообзор матча Бельгия - Тунис
Скучных матчей сегодня не было вообще. Сборные Южной Кореи и Мексики также выдали занимательный спектакль. Победителями из этого противостояния вышли "зелёные", а их ведущий форвард Чичарито стал лучшим игроком встречи.
Отчёт о матче Южная Корея - Мексика
Видеообзор матча Южная Корея - Мексика
Ну а на десерт футбольные гурманы получили битву сборных Германии и Швеции. Скандинавы здорово потрепали нервы звёздным оппонентам, однако класс "Бундестим" дал о себе знать. В итоге подопечные Йоахима Лёва хоть и со скрипом, но взяли три очка. Лучший игрок матча - Марко Ройс.
Отчёт о матче Германия - Швеция
Видеообзор матча Германия - Швеция
Было сегодня место и для переписывания истории. Рекорд результативности установил Чемпионат Мира 2018 года, а антирекорд - многострадальная сборная Швеции.
Не утихали страсти и вокруг вчерашнего матча между сборными Сербии и Швейцарии. Своё недовольство судейством высказали (в том числе и в грубой форме) главный тренер балканской команды Младен Крстаич, защитник Александр Коларов и экс-форвард Саво Милошевич.
Что касается трансферов, то Ковачич анонсировал свой уход из "Реала", Жемалетдинов вернулся в "Локомотив", а Байрамян арендован "Рубином". Были и интересные слухи. К примеру, Акинфеев попал в сферу интересов топ-клуба Серии А, Лукаку связывают с возможным переходом в "Реал", а Асенсио может за космическую сумму перебраться в "Ливерпуль".
Нельзя не упомянуть и новости негативного характера - Джефферсон Фарфан был госпитализирован в связи с потерей сознания, а "Милан" находится в шаге от исключения из Лиги Европы.
Но завершить наш обзор всё равно хочется на позитивной ноте. Так, стало известно о желании сборной Испании избежать встречи с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018. Даже гранды опасаются команду Станислава Черчесова, которая пока неплохо смотрится на домашнем мундиале.
Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews! Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей)
опрос
Лента новостей
-
Тренер Панамы прокомментировал забитый гол в ворота Англии
-
Японские фанаты снова убрали мусор с трибун
-
ФИФА назвала лучшего футболиста матча Япония - Сенегал
-
Хонда стал обладателем уникального достижения
-
1
Месси: "Не хотелось бы уходить из сборной, не выиграв Чемпионат Мира"
-
"Ювентус" повесил ценник на Алекса Сандро
-
"Ювентус" и "Челси" ведут переговоры по обмену своими форвардами
-
Япония - Сенегал - 2:2 (обзор)
-
Сборные Польши и Колумбии объявили составы на очный матч
-
Пятая ничья на мундиале: Япония и Сенегал поделили очки
-
"Ливерпуль" включился в борьбу за одно из открытий Чемпионата Мира
-
Хонда сравнял счет в поединке против Сенегала
-
Сенегал снова вышел вперед в игре с японцами
-
Моуринью дал комментарий по предстоящему матчу сборных России и Уругвая
-
За две своих дебютных игры на ЧМ Кейн забил столько же голов, сколько и Месси на мундиалях за свою карьеру
-
Джон Стоунз забил за два своих матча на ЧМ больше голов, чем Уэйн Руни за всю свою карьеру
-
"Барселона" близка к подписанию замены Серхи Роберто на правом фланге обороны
-
Япония и Сенегал завершили первый тайм вничью
-
Вальверде попросил "Барселону" ускорить процесс подписания двух игроков
-
Японцы сравняли счет в матче с Сенегалом
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Нигерия
|2
|3
|3
|Исландия
|2
|1
|4
|Аргентина
|2
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Германия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0