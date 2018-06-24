Главные новости дня: 23 июня

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Главные новости дня: 23 июня

В субботу, 23 июня, прошёл десятый день Чемпионата Мира 2018 года. Календарь предусматривал три матча и открывали программу сборные Бельгии и Туниса. Команды выдали очень яркую игру, забив семь голов на двоих. Лучшим игроком встречи был признан вингер Эден Азар, а форвард "красных дьяволов" Ромелу Лукаку, к сожалению, выбыл из строя из-за травмы.

Отчёт о матче Бельгия - Тунис

Видеообзор матча Бельгия - Тунис

Скучных матчей сегодня не было вообще. Сборные Южной Кореи и Мексики также выдали занимательный спектакль. Победителями из этого противостояния вышли "зелёные", а их ведущий форвард Чичарито стал лучшим игроком встречи.

Отчёт о матче Южная Корея - Мексика

Видеообзор матча Южная Корея - Мексика

Ну а на десерт футбольные гурманы получили битву сборных Германии и Швеции. Скандинавы здорово потрепали нервы звёздным оппонентам, однако класс "Бундестим" дал о себе знать. В итоге подопечные Йоахима Лёва хоть и со скрипом, но взяли три очка. Лучший игрок матча - Марко Ройс.

Отчёт о матче Германия - Швеция

Видеообзор матча Германия - Швеция

Было сегодня место и для переписывания истории. Рекорд результативности установил Чемпионат Мира 2018 года, а антирекорд - многострадальная сборная Швеции.

Не утихали страсти и вокруг вчерашнего матча между сборными Сербии и Швейцарии. Своё недовольство судейством высказали (в том числе и в грубой форме) главный тренер балканской команды Младен Крстаич, защитник Александр Коларов и экс-форвард Саво Милошевич.

Что касается трансферов, то Ковачич анонсировал свой уход из "Реала", Жемалетдинов вернулся в "Локомотив", а Байрамян арендован "Рубином". Были и интересные слухи. К примеру, Акинфеев попал в сферу интересов топ-клуба Серии А, Лукаку связывают с возможным переходом в "Реал", а Асенсио может за космическую сумму перебраться в "Ливерпуль".

Нельзя не упомянуть и новости негативного характера - Джефферсон Фарфан был госпитализирован в связи с потерей сознания, а "Милан" находится в шаге от исключения из Лиги Европы.

Но завершить наш обзор всё равно хочется на позитивной ноте. Так, стало известно о желании сборной Испании избежать встречи с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018. Даже гранды опасаются команду Станислава Черчесова, которая пока неплохо смотрится на домашнем мундиале.

Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews! Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей)

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2 Португалия 2 4
3 Иран 2 3
4 Марокко 2 0
Группа C М О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
Группа D М О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
Группа E М О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
Группа F М О
1 Мексика 2 6
2 Германия 2 3
3 Швеция 2 3
4 Южная Корея 2 0
Группа G М О
1 Англия 2 6
2 Бельгия 2 6
3 Тунис 2 0
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