Главные новости дня: 23 июня

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 23 июня.

Аргентина все-таки вышла в плей-офф Кубка Америки благодаря победе над Катаром. В 1/4 финала аргентинцы сыграют с Венесуэлой.

В Грузии продолжаются протесты из-за выступлений российского чиновника в грузинском парламенте. Футболисты в матчах национального чемпионата одели майки с антироссийскими лозунгами. Грузинские фанаты также не отстают.

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил игрокам "Барселоны", что он вернется в каталонский клуб. Однако, ПСЖ не собирается продавать бразильца.

Дани Алвес хотел вернуться в "Барселону", но получил отказ.

Криштиану Роналду оказал очень щедрым и оставил прекрасные чаевые в Греции.

Форвард "Спартака" Луис Адриано решил жениться на россиянке.

"Реал" затребовал у "Манчестер Юнайтед" 500 миллионов евро за Рафаэля Варана.

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