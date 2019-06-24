Главные новости дня: 23 июня

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Главные новости дня: 23 июня

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 23 июня.

Аргентина все-таки вышла в плей-офф Кубка Америки благодаря победе над Катаром. В 1/4 финала аргентинцы сыграют с Венесуэлой.

В Грузии продолжаются протесты из-за выступлений российского чиновника в грузинском парламенте. Футболисты в матчах национального чемпионата одели майки с антироссийскими лозунгами. Грузинские фанаты также не отстают.

Нападающий ПСЖ Неймар сообщил игрокам "Барселоны", что он вернется в каталонский клуб. Однако, ПСЖ не собирается продавать бразильца.

Дани Алвес хотел вернуться в "Барселону", но получил отказ.

Криштиану Роналду оказал очень щедрым и оставил прекрасные чаевые в Греции.

Форвард "Спартака" Луис Адриано решил жениться на россиянке.

"Реал" затребовал у "Манчестер Юнайтед" 500 миллионов евро за Рафаэля Варана.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки, обыграв Катар

Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки, обыграв Катар

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1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
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