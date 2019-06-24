Главные новости дня: 23 июня
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 23 июня.
Аргентина все-таки вышла в плей-офф Кубка Америки благодаря победе над Катаром. В 1/4 финала аргентинцы сыграют с Венесуэлой.
В Грузии продолжаются протесты из-за выступлений российского чиновника в грузинском парламенте. Футболисты в матчах национального чемпионата одели майки с антироссийскими лозунгами. Грузинские фанаты также не отстают.
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил игрокам "Барселоны", что он вернется в каталонский клуб. Однако, ПСЖ не собирается продавать бразильца.
Дани Алвес хотел вернуться в "Барселону", но получил отказ.
Криштиану Роналду оказал очень щедрым и оставил прекрасные чаевые в Греции.
Форвард "Спартака" Луис Адриано решил жениться на россиянке.
"Реал" затребовал у "Манчестер Юнайтед" 500 миллионов евро за Рафаэля Варана.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 23 июня
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3
Невероятный промах Месси в матче Кубка Америки (видео)
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1
"Манчестер Юнайтед" хотел купить Варана, но "Реал" потребовал 500 миллионов евро
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Определился соперник Аргентины в 1/4 финала Кубка Америки
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"Мальорка" разгромила "Депортиво" и сыграет в Примере впервые за последние шесть лет
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3
Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки, обыграв Катар
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"Реал" интересуется Альмироном, который едва не перешел в "Зенит"
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1
Луис Адриано сделал предложение своей российской девушке
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1
Панов высказался об уходе Глушакова из "Спартака"
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Видаль не хочет уходить из "Барселоны", несмотря на предложение из Китая
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"Реал" - "Челси" - 5:4 (видеообзор матча легенд)
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10
Хомич: "Среднего сына назвали в честь Роналду"
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4
"Навбахор" уволил Канчельскиса с поста главного тренера
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"Реал" обыграл "Челси" в матче легенд. За клубы забивали Рауль, Морьентес, Шевченко
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Алвес не вернется в "Барселону"
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1
Мурило приедет на сбор "Локомотива", несмотря на протесты Семина
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1
Ковачич может перейти в "Милан"
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2
Фанаты "Спартака" выбрали лучшего игрока сезона
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2
Лунев назвал Дзюбу "вандерфульным"
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4
Камерунские футболистки назвали расизмом гол в их ворота после использования VAR
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32