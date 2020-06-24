Главные новости дня: 23 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 июня.

Вагнер Лав продолжит карьеру в Казахстане.

"Наполи" на выезде обыграл "Верону" в Серии А.

Жулиано может вернуться в "Зенит".

"Ювентус" договорился о переходе хавбека "Барселоны" Артура за 80 миллионов евро.

Кикнадзе назвал Селюка самым странным человеком.

Валерий Газзаев готов возглавить ЦСКА, но при одном условии.

Один из лидеров "Ливерпуля" обвиняется в сексуальном насилии.

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Мактоминеем.

Полиция за несколько дней задержала около 70 фанатов "Спартака".

В Англии разразился скандал из-за баннера "Жизни белых важны" на матче АПЛ.

Роналду установил рекорд Серии А.

Болельщики "Нанта" включили Салу в сборную десятилетия.

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