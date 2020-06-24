Главные новости дня: 23 июня

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Главные новости дня: 23 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 22 июня.

Вагнер Лав продолжит карьеру в Казахстане. 

"Наполи" на выезде обыграл "Верону" в Серии А. 

Жулиано может вернуться в "Зенит".

"Ювентус" договорился о переходе хавбека "Барселоны" Артура за 80 миллионов евро.

Кикнадзе назвал Селюка самым странным человеком.

Валерий Газзаев готов возглавить ЦСКА, но при одном условии.

Один из лидеров "Ливерпуля" обвиняется в сексуальном насилии.

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с Мактоминеем.

Полиция за несколько дней задержала около 70 фанатов "Спартака".

В Англии разразился скандал из-за баннера "Жизни белых важны" на матче АПЛ.

Роналду установил рекорд Серии А.

Болельщики "Нанта" включили Салу в сборную десятилетия.

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Гол Ракитича помог "Барселоне" обыграть "Атлетик"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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