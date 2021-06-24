Главные новости дня: 23 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 23 июня.

Определились пары 1/8 финала Евро-2020.

Сборная Франции сыграла вничью с Португалией, Германия и Венгрия победителя не выявили.

Испания уничтожила Словакию, Швеция вырвала победу над Польшей.

Суд вынес решение по делу об избиении водителя Кокориным и Мамаевым.

Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную.

Зарема Салихова объявила о закрытии своего телеграм-канала.

Евгений Гинер назвал причину увольнения Ивицы Олича из ЦСКА.

"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Поля Погба этим летом.

"ПСЖ" согласовал личный контракт с Ашрафом Хакими и предложил "Интеру" огромную сумму за игрока.

18 футболистов "Динамо" вылетели на сбор в Австрию.

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