Главные новости дня: 23 июня

Теги украинафранцияиспаниягерманиякриштиану роналдузарема салиховаполь погба

Главные новости дня: 23 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 23 июня.

Определились пары 1/8 финала Евро-2020.

Сборная Франции сыграла вничью с Португалией, Германия и Венгрия победителя не выявили.

Испания уничтожила Словакию, Швеция вырвала победу над Польшей.

Суд вынес решение по делу об избиении водителя Кокориным и Мамаевым.

Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную.

Зарема Салихова объявила о закрытии своего телеграм-канала.

Евгений Гинер назвал причину увольнения Ивицы Олича из ЦСКА.

"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Поля Погба этим летом.

"ПСЖ" согласовал личный контракт с Ашрафом Хакими и предложил "Интеру" огромную сумму за игрока.

18 футболистов "Динамо" вылетели на сбор в Австрию.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Успехи Испании и Швеции, две крупные ничьи в "группе смерти": все результаты Евро-2020 23 июня

Успехи Испании и Швеции, две крупные ничьи в "группе смерти": все результаты Евро-2020 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов