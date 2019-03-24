Главные новости дня: 23 марта

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 марта.

В этот день состоялись восемь матчей первого тура квалификации ЧМ-2018.

Испания не без труда обыграла Норвегию благодаря голу Серхио Рамоса.

Италия дома добыла победу над Финляндией, а Швейцария оказалась сильнее Грузии.

Также по три очка заработали Швеция, Ирландия и Мальта.

Кроме того, в субботу прошли три товарищеских поединка.

Сборная Бразилии неожиданно сыграла вничью с Панамой, "Зенит" потерпел разгромное поражение от "Аустрии", а "Ливерпуль" в матче легенд взял верх над "Миланом".

И кратко о других новостях:

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