Главные новости дня: 23 марта
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 23 марта.
В этот день состоялись восемь матчей первого тура квалификации ЧМ-2018.
Испания не без труда обыграла Норвегию благодаря голу Серхио Рамоса.
Италия дома добыла победу над Финляндией, а Швейцария оказалась сильнее Грузии.
Также по три очка заработали Швеция, Ирландия и Мальта.
Кроме того, в субботу прошли три товарищеских поединка.
Сборная Бразилии неожиданно сыграла вничью с Панамой, "Зенит" потерпел разгромное поражение от "Аустрии", а "Ливерпуль" в матче легенд взял верх над "Миланом".
И кратко о других новостях:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14