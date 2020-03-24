Главные новости дня: 23 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 23 марта.
УЕФА перенес финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за китайского коронавируса.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оказался в эпицентре расистского скандала.
"Сочи" предложит полноценный контракт нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Жена Кокорина Дарья Валитова показала красивые фотографии с вырезом.
"Локомотив" ищет замену Юрию Семину и интересуется португальским тренером.
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может стать тренером.
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью попросил клуб купить пять футболистов.
Нападающий "Порту" Зе Луиш разыграл свою русскую жену, которая осталась недовольна.
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не может договориться с клубом о продлении контракта.
В Испании коронавирусом заразился еще один бывший президент "Реала".
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Лента новостей
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Главные новости дня: 23 марта
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Лопырева призвала власти России принять меры, чтобы не допустить эпидемии коронавируса
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Александер-Арнольд сделал выбор между Месси и Роналду
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Жена Кокорина привела в восторг подписчиков фотографиями в костюме с глубоким вырезом
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Широков рассказал, почему в России меньше заразившихся коронавирусом, чем в Европе
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Роналду похвастался мускулатурой в кругу семьи
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Месси, Роналду и Неймар входят в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира
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"Локомотив" определился с еще одним вариантом в качестве замены Семину
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Моуринью поработал волонтером, разнося товары пожилым людям
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Орлов высказался о желании Малкома выступать за сборную России
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Кокорин может стать полноценным игроком "Сочи"
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Легендарный турецкий тренер заразился коронавирусом
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1
"Барселона" намерена продлить контракт с Лангле
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1
Дзюба попал в расистский скандал
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Дзюба рассказал, сколько иностранных языков он знает
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Еще один бывший президент "Реала" заразился коронавирусом
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"Бавария" намерена продлить контракт с Команом
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"Друг, но истина дороже". Ловчев оценил работу Кононова в "Спартаке"
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УЕФА официально объявил о переносе финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы
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Роналду научил детей пользоваться антисептиком
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18