Главные новости дня: 23 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 23 марта.

УЕФА перенес финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за китайского коронавируса.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оказался в эпицентре расистского скандала.

"Сочи" предложит полноценный контракт нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Жена Кокорина Дарья Валитова показала красивые фотографии с вырезом.

"Локомотив" ищет замену Юрию Семину и интересуется португальским тренером.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может стать тренером.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью попросил клуб купить пять футболистов.

Нападающий "Порту" Зе Луиш разыграл свою русскую жену, которая осталась недовольна.

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не может договориться с клубом о продлении контракта.

В Испании коронавирусом заразился еще один бывший президент "Реала".

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