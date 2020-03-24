Главные новости дня: 23 марта

Теги александр кокоринартём дзюбазлатан ибрагимовичуефа

Главные новости дня: 23 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 23 марта.

УЕФА перенес финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за китайского коронавируса.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оказался в эпицентре расистского скандала.

"Сочи" предложит полноценный контракт нападающему "Зенита" Александру Кокорину. Жена Кокорина Дарья Валитова показала красивые фотографии с вырезом.

"Локомотив" ищет замену Юрию Семину и интересуется португальским тренером.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович может стать тренером.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью попросил клуб купить пять футболистов.

Нападающий "Порту" Зе Луиш разыграл свою русскую жену, которая осталась недовольна.

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не может договориться с клубом о продлении контракта.

В Испании коронавирусом заразился еще один бывший президент "Реала".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жена Кокорина привела в восторг подписчиков фотографиями в костюме с глубоким вырезом

Жена Кокорина привела в восторг подписчиков фотографиями в костюме с глубоким вырезом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов