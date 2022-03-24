Главные новости дня: 23 марта

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Главные новости дня: 23 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 23 марта.

РФС утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ.

УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года.

Хвича Кварацхелия покинул "Рубин" и перешел в грузинский клуб.

Джуд Беллингем - главный талант мира по версии GOAL.

В случае нарушения новый финансовых правил УЕФА сможет понижать клубы из Лиги чемпионов в ЛЕ и ЛК.

Раскрыты финансовые вопросы сделки по Эрлингу Холанду.

Роман Абрамович может купить клуб из Турции.

Поль Погба намекнул на переход в ПСЖ.

"Реал" не собирается увольнять Карло Анчелотти.

Рональд Араухо и Гави отклонили очередное предложение "Барселоны" о продлении контракта.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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УЕФА проведет срочные переговоры из-за заявки России на проведение Евро

УЕФА проведет срочные переговоры из-за заявки России на проведение Евро

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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