Главные новости дня: 23 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 23 марта.
РФС утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ.
УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года.
Хвича Кварацхелия покинул "Рубин" и перешел в грузинский клуб.
Джуд Беллингем - главный талант мира по версии GOAL.
В случае нарушения новый финансовых правил УЕФА сможет понижать клубы из Лиги чемпионов в ЛЕ и ЛК.
Раскрыты финансовые вопросы сделки по Эрлингу Холанду.
Роман Абрамович может купить клуб из Турции.
Поль Погба намекнул на переход в ПСЖ.
"Реал" не собирается увольнять Карло Анчелотти.
Рональд Араухо и Гави отклонили очередное предложение "Барселоны" о продлении контракта.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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"Реал" определился с главным кандидатом на пост тренера на случай отставки Анчелотти
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УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года
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Пять клубов ведут борьбу за Погба
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ПСЖ предложит Холанду ту же зарплату, что готов был платить Мбаппе
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"Вы совсем с ума сошли?" Карпин пришел в бешенство из-за вопроса о Дзюбе
Лента новостей
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Главные новости дня: 23 марта
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Карпин сделал замечание форварду Сергееву
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"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за турецкого вингера
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УЕФА проведет срочные переговоры из-за заявки России на проведение Евро
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Пети сделал прогноз на противостояние "Челси" и "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов
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Глава Ла Лиги обрек на провал новый проект Суперлиги
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Тьяго Силва хочет повторить путь Мальдини
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Карпин высказался о новом лимите на легионеров
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"Реал" определился с главным кандидатом на пост тренера на случай отставки Анчелотти
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Ротен просит Месси покинуть ПСЖ
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Уткин отреагировал на заявку России на проведение Чемпионата Европы
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"Манчестер Юнайтед" планирует встречу с кандидатами на пост тренера команды
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У "Ювентуса" есть план по трансферу Дзаньоло
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Погба не понимает свою роль в "Манчестер Юнайтед"
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Стала известна позиция "Барселоны" в переговороах с Араухо и Гави
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УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года
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Крыховяк высказался об уходе из "Краснодара"
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Райс сделал выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Челси"
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"Это проявление расизма": Бельерин высказался об отстранении сборной России
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Пять клубов ведут борьбу за Погба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18