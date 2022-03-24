Главные новости дня: 23 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 23 марта.

РФС утвердил новый лимит на легионеров в РПЛ.

УЕФА подтвердил желание России принять Чемпионат Европы 2028 или 2032 года.

Хвича Кварацхелия покинул "Рубин" и перешел в грузинский клуб.

Джуд Беллингем - главный талант мира по версии GOAL.

В случае нарушения новый финансовых правил УЕФА сможет понижать клубы из Лиги чемпионов в ЛЕ и ЛК.

Раскрыты финансовые вопросы сделки по Эрлингу Холанду.

Роман Абрамович может купить клуб из Турции.

Поль Погба намекнул на переход в ПСЖ.

"Реал" не собирается увольнять Карло Анчелотти.

Рональд Араухо и Гави отклонили очередное предложение "Барселоны" о продлении контракта.

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