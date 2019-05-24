Главные новости дня: 23 мая

Soccernews.ru выделяет основные футбольные события от 23 мая.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал окончательный состав команды на июньские матчи отборочного состава Евро-2020.

Сразу шесть игроков "Реала" попали в сборную разочарований сезона в чемпионате Испании.

"Ювентус" может переманить Хосепа Гвардиолу, но "Манчестер Сити" это исключает.

"Барселона" объявила о переходе голландского полузащитника Людовита Рейса.

"Зенит", скорее всего, расстанется с защитником Юрием Жирковым.

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о переходе защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

Форвард "Спартака" Луис Адриано подарил дорогой автомобиль своей русской девушке.

Стал известен состав сборной Португалии на финал четырех Лиги Наций.

"Реал" потребовал от "Тоттенхэма" 700 миллионов евро за полузащитника Марко Асенсио.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес готов перейти в "Атлетико".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru